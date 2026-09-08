‘Quem Ama Cuida’: veja as 4 reviravoltas que acontecem no capítulo 100

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‘Quem Ama Cuida’, chega ao capítulo 100 nesta sexta-feira, 11. Durante o episódio, ocorrerão inúmeras reviravoltas que prometem provocar tensão entre os personagens e surpreender o público que acompanha a trama.

O capítulo reúne descobertas, expulsão de casa, suspeitas e problemas conjugais. Veja quais serão as 4 reviravoltas que acontecerão no capítulo 100 de ‘Quem Ama Cuida’.

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Veja quais serão as 4 reviravoltas de ‘Quem Ama Cuida’

Ulisses será flagrado em cassino

Viciado em jogos, o personagem de Alexandre Borges será flagrado por Fábia (Flávia Alessandra) em um cassino clandestino.

A esposa ficará surpreendida com o envolvimento de Ulisses com os jogos e, após o flagrante, perceberá que Pilar (Isabel Teixeira) está utilizando do vício do marido para manipulá-lo.

Rosa abre os olhos de Elenice

O relacionamento de Elenice (Mariana Sena) e Tom (Allan Souza Lima) ganhará uma nova reviravolta. A esposa, que é vítima de violência doméstica, será alertada pela mãe, Rosa (Tatiana Tiburcio).

Até o momento, as agressões eram sugeridas por manchas no corpo da personagem. Já nos próximos capítulos, os ataques serão mais evidentes dentro da novela.

Ulisses revela que está pobre e é expulso

Durante o capítulo, os problemas de Ulisses (Alexandre Borges) se acumulam. O personagem contará a Fábia (Flávia Alessandra) que não é mais sócio da joalheria e revelará que está sem dinheiro.

O empresário ainda revela que vendeu seu último investimento, a entidade que mantinha na joalheria. Com o desabafo, a esposa perderá a paciência com o marido e o expulsará de casa.

Pedro desconfia de Adriana

A vingança de Adriana ganhará novas reviravoltas. Pedro (Chay Suede) questionará Adriana (Letícia Colin) se ela possui envolvimento com o flagrante que Fábia deu em Ulisses no Cassino.

Após isso, o advogado começará a perceber que a protagonista pode estar indo longe demais em sua vingança. E então, no capítulo 101, alertará Adriana sobre suas atitudes, especialmente por estar cumprindo liberdade condicional.