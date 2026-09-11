Globo toma decisão sobre famosos no BBB 27 e monitora celebridades

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A 27ª edição do BBB já começou a ser desenhada pela Globo. A emissora decidiu manter o grupo Camarote, criado em 2020 e formado por pessoas famosas que são convidadas.

As reuniões da equipe do programa iniciaram no começo do mês, segundo o F5. Os nomes que poderiam render para a atração já começaram a ser monitorados pelos executivos que participam da definição do elenco. As primeiras abordagens devem começar até outubro.

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Além disso, a seleção dos Pipocas, como são chamados os anônimos que se inscrevem para participar, está em estágio avançado em regiões como Sudeste e Nordeste.

A rodada final de entrevistas, chamada de “cadeira elétrica”, que seleciona os perfis que entram na casa, vai acontecer em dezembro.

A Globo vai começar a vender o BBB 27 ao mercado publicitário em outubro. A expectativa da empresa é alcançar novamente a marca de R$ 1 bilhão em patrocinadores para ações de merchandising no reality show.

Quem será o apresentador?

Assim como nos últimos anos, Tadeu Schmidt deve continuar na apresentação do programa. Ele tem feito parte de reuniões com a equipe para bolar algumas ideias para a próxima edição.

Nas semanas iniciais, o BBB 27 vai ao ar junto com a reta final da novela ‘Quem Ama Cuida’.

Em 2026, com a vitória de Ana Paula Renault, o Big Brother Brasil alcançou 132 milhões de telespectadores na Globo e no Multishow, que exibem o programa.

Foi o maior número de pessoas desde a edição de 2024, que teve Davi Brito como campeão.