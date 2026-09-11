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NOVA EDIÇÃO

Globo toma decisão sobre famosos no BBB 27 e monitora celebridades

Reuniões da equipe do programa iniciaram no começo do mês

Edvaldo Sales
Por
Reuniões da equipe do programa começaram no começo do mês
Reuniões da equipe do programa começaram no começo do mês - Foto: Divulgação

A 27ª edição do BBB já começou a ser desenhada pela Globo. A emissora decidiu manter o grupo Camarote, criado em 2020 e formado por pessoas famosas que são convidadas.

As reuniões da equipe do programa iniciaram no começo do mês, segundo o F5. Os nomes que poderiam render para a atração já começaram a ser monitorados pelos executivos que participam da definição do elenco. As primeiras abordagens devem começar até outubro.

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Além disso, a seleção dos Pipocas, como são chamados os anônimos que se inscrevem para participar, está em estágio avançado em regiões como Sudeste e Nordeste.

A rodada final de entrevistas, chamada de “cadeira elétrica”, que seleciona os perfis que entram na casa, vai acontecer em dezembro.

A Globo vai começar a vender o BBB 27 ao mercado publicitário em outubro. A expectativa da empresa é alcançar novamente a marca de R$ 1 bilhão em patrocinadores para ações de merchandising no reality show.

Quem será o apresentador?

Assim como nos últimos anos, Tadeu Schmidt deve continuar na apresentação do programa. Ele tem feito parte de reuniões com a equipe para bolar algumas ideias para a próxima edição.

Nas semanas iniciais, o BBB 27 vai ao ar junto com a reta final da novela ‘Quem Ama Cuida’.

Em 2026, com a vitória de Ana Paula Renault, o Big Brother Brasil alcançou 132 milhões de telespectadores na Globo e no Multishow, que exibem o programa.

Foi o maior número de pessoas desde a edição de 2024, que teve Davi Brito como campeão.

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