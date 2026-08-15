Ex-BBB faz denúncia de agressão contra ex-marido em vídeo aos prantos

A finalista do BBB 14, Clara Aguilar, publicou um vídeo aos prantos para denunciar o ex-marido, o produtor musical Giu Daga. A criadora de conteúdo adulto afirma que enfrenta abusos psicológicos enquanto tenta concluir o divórcio, que, segundo ela, se arrasta há dois anos.

No desabafo, Clara também afirmou que teria sido ameaçada com a possibilidade de perder a guarda do filho e que o ex-marido estaria reivindicando metade de seu patrimônio. Ela ainda relatou episódios de agressão física e disse ter quebrado um dedo após um empurrão.

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"Preciso que todo mundo saiba o que está acontecendo comigo, principalmente os meus amigos mais próximos e a minha família. Eu não aguento mais passar pelos abusos psicológicos que o meu ex está fazendo comigo. Estou há dois anos tentando assinar um divórcio. Cada hora ele fala uma coisa... Eu não aguento mais", começou.



Denúncias envolvem guarda do filho e patrimônio

Segundo Clara, o ex-marido teria utilizado a relação com o filho como forma de ameaça durante o processo de separação. Ela afirmou que ele a chama de uma "péssima mãe", além de dizer que poderia tirar a criança dela e interná-la.

"Ele também me chantageia, falando que eu sou uma péssima mãe e que vai tirar o meu filho de mim. Diz que eu sou louca e que vai me internar... Agora, ele quer metade de tudo o que eu construí com o meu próprio dinheiro. Ele nunca deu um centavo para nada do que eu tenho... Não está sendo fácil ter um encostado que você sustentou por dez anos e que, no final, vem querer tirar as suas coisas", disse.

A criadora de conteúdo também afirmou que o ex-marido estaria tentando obter parte dos bens construídos durante o período em que estiveram juntos. Clara e Giu Daga ficaram casados por cerca de dez anos.

Ex-BBB também relata agressão física

Além das acusações relacionadas ao divórcio, Clara afirmou ter sofrido agressões físicas durante o relacionamento.

"Ele já me agrediu! Eu quebrei o dedo por causa dele, por causa de um empurrão", afirmou. O relato foi feito no mesmo vídeo em que a ex-BBB expôs as dificuldades enfrentadas para concluir a separação e pediu que pessoas próximas tomassem conhecimento da situação.

Separação aconteceu no ano passado

Clara e Giu Daga terminaram o casamento em abril do ano passado, depois de aproximadamente dez anos juntos. Na época, a ex-BBB comunicou a separação aos seguidores e descreveu o fim do relacionamento como um momento doloroso.

"Hoje eu escrevo com o peito dilacerado. E não é por raiva, nem por mágoa. É por amor. Porque o amor, às vezes, precisa ter coragem até para dizer adeus. Já faz dois meses que estamos separados e têm sido os piores dias da minha vida. Por isso eu ando sumida daqui. Mas eu precisava comunicar a todos vocês: depois de 9 anos ao lado do homem que foi o amor da minha vida, chegou o momento mais difícil... O de seguir caminhos diferentes. Não teve falta de sentimento. Teve uma história linda, que começou com brilho nos olhos e mudou minha vida inteira" começou.

Na publicação, ela ressaltava o vínculo que os dois haviam construído e pedia espaço para lidar com o fim do relacionamento.

"A gente se escolheu por tanto tempo... E como foi bonito. Você me fez sentir as coisas mais profundas que já senti. Me fez rir do jeito mais verdadeiro. Me fez acreditar no amor. Eu não vou deixar que ninguém apague isso. E não quero que ninguém me pergunte nada agora, porque eu tô tentando juntar os cacos de mim em silêncio", completou.

"Tudo que eu mais desejo é que o tempo cure o que a saudade ainda vai machucar. Eu vou te amar para sempre. De outro jeito, talvez. Num lugar quieto dentro do meu peito, onde ficam os amores que foram grandes demais para acabar de verdade. Quero lembrar de você como o homem que um dia me olhou como se eu fosse tudo. E que, por muitos anos, foi. Então vai, mas vai sabendo que o meu amor não acaba aqui. Ele só muda de forma", finalizou.