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CERIMÔNIA DISCRETA

Bilionário, Cristiano Ronaldo se casa em mansão de R$ 210,5 milhões

Jogador de futebol oficializou a relação com Georgina Rodríguez em uma cerimônia discreta

Franciely Gomes
Por
Atleta oficializou a relação com Georgina
Atleta oficializou a relação com Georgina - Foto: Reprodução | Instagram

Cristiano Ronaldo se casou de maneira discreta com Georgina Rodríguez nesta semana. O jogador de futebol realizou uma cerimônia restrita em uma mansão de 30 milhões de libras, cerca de R$ 210,5 milhões na cotação atual, localizada na região de Cascais, em Portugal.

Imóvel de alto padrão, o local escolhido pelo casal para a celebração também é o novo lar deles no território português. A casa conta com mais de 54 mil metros quadrados, variedade de piscinas, spa privativo, cinema, academia e jardins.

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Imóvel de Cristiano Ronaldo em Portugal
Imóvel de Cristiano Ronaldo em Portugal - Foto: Reprodução | Property

Segundo informações divulgadas pela imprensa portuguesa, a cerimônia civil aconteceu por volta das 13h30 e não contou com a presença dos familiares do atleta, que souberam da notícia minutos antes do evento acontecer.

A celebração do romance do casal contou com apenas quatro testemunhas e os cinco filhos deles: Cristiano Jr. (nascido em 2010), os gêmeos Eva e Mateo (nascidos em 2017), Alana Martina (nascida em 2017) e Bella Esmeralda (nascida em 2022).

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As quatro testemunhas escolhidas por eles teriam sido Ivana Rodríguez, irmã de Georgina; Miguel Paixão, amigo de longa data de Cristiano; e o casal espanhol José Rodríguez Sangil e Mónica González Martínez.

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Separação de bens

Ainda segundo a imprensa portuguesa, Cristiano e Georgina optaram por manter seus patrimônios separados, assinando o regime de separação de bens durante a assinatura do documento civil.

O acordo pré-nupcial foi feito no dia 10 de agosto, um dia antes da cerimônia, em um cartório de Lisboa, capital de Portugal. A assessoria de imprensa do craque do Al-Nassr já confirmou a realização da celebração discreta.

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casamento cristiano ronaldo Portugal

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