Ex-BBB mira posto de rainha deixado por Virginia em escola de samba

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Virginia Fonseca mal deu adeus ao posto de Rainha de Bateria da escola de samba da Grande Rio e já tem gente de olho na vaga. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a ex-BBB Brunna Gonçalves está mirando o posto.

Musa da escola fluminense, a esposa da cantora Ludmilla quer fixar seu nome no Carnaval e conta com o apoio da artista para conseguir realizar seu desejo, já que ela é amiga de membros da direção da Grande Rio.

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Fontes ainda revelaram ao jornalista que o cargo já foi cotado por Brunna em 2025, antes de Virginia ser confirmada no posto. Na época, Ludmilla ofereceu um valor alto para comprar a posição para a amada, mas não obteve sucesso.

Vale lembrar que Brunna Gonçalves enfrentou problemas com a escola de samba Beija-Flor, a qual fez parte por três anos, e o presidente da LIESA, Gabriel David. Sua saída foi marcada por boatos e polêmicas.

Saída de Virginia

Virginia anunciou sua saída da Grande Rio nesta quarta-feira, 12. Em um post em seu perfil do Instagram, a namorada de Vini Jr confessou que quer usar o tempo livre para focar nos filhos e a dedicação ao posto de rainha demandava muito tempo.

“Não sei fazer nada pela metade! Tudo que vivi até hoje foi de plena entrega, principalmente os desafios: Virginia Apresentadora e Virginia Rainha de Bateria da Grande Rio. Quanta honra! Posso dizer de cabeça erguida - ‘Não poupei esforços para entregar o meu melhor’”, disse ela em um trecho do pronunciamento.

Sua participação na escola foi marcada por polêmicas, devido a sua falta de desenvoltura com o samba e conexão com a comunidade, recebendo vaias de parte do público durante as apresentações.