VEM AÍ?
Ex-BBB mira posto de rainha deixado por Virginia em escola de samba
Virginia anunciou sua saída do cargo de Rainha de Bateria nesta semana
Virginia Fonseca mal deu adeus ao posto de Rainha de Bateria da escola de samba da Grande Rio e já tem gente de olho na vaga. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a ex-BBB Brunna Gonçalves está mirando o posto.
Musa da escola fluminense, a esposa da cantora Ludmilla quer fixar seu nome no Carnaval e conta com o apoio da artista para conseguir realizar seu desejo, já que ela é amiga de membros da direção da Grande Rio.
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Fontes ainda revelaram ao jornalista que o cargo já foi cotado por Brunna em 2025, antes de Virginia ser confirmada no posto. Na época, Ludmilla ofereceu um valor alto para comprar a posição para a amada, mas não obteve sucesso.
Vale lembrar que Brunna Gonçalves enfrentou problemas com a escola de samba Beija-Flor, a qual fez parte por três anos, e o presidente da LIESA, Gabriel David. Sua saída foi marcada por boatos e polêmicas.
Saída de Virginia
Virginia anunciou sua saída da Grande Rio nesta quarta-feira, 12. Em um post em seu perfil do Instagram, a namorada de Vini Jr confessou que quer usar o tempo livre para focar nos filhos e a dedicação ao posto de rainha demandava muito tempo.
“Não sei fazer nada pela metade! Tudo que vivi até hoje foi de plena entrega, principalmente os desafios: Virginia Apresentadora e Virginia Rainha de Bateria da Grande Rio. Quanta honra! Posso dizer de cabeça erguida - ‘Não poupei esforços para entregar o meu melhor’”, disse ela em um trecho do pronunciamento.
Sua participação na escola foi marcada por polêmicas, devido a sua falta de desenvoltura com o samba e conexão com a comunidade, recebendo vaias de parte do público durante as apresentações.