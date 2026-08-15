ENTRETENIMENTO
Astro de Hollywood faz aparição rara após diagnóstico de demência
Artista está em tratamento contra a demência frontotemporal
O ator norte-americano Bruce Willis, de 71 anos, apareceu em uma imagem rara durante o casamento da filha, Tallulah Willis. A presença do artista chamou atenção em meio ao tratamento da demência frontotemporal.
As imagens foram divulgadas pela Vogue nesta sexta-feira, 14. Segundo a revista, o casamento entre Tallulah Willis e Justin Acee aconteceu no dia 8 de agosto, no quintal da casa da família em Hailey, no estado de Idaho, nos Estados Unidos.
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Entre as imagens, Bruce Willis aparece em uma foto preto e branco ao lado do casal. Ao lado da filha, ele sorri e segura a mão do noivo.
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Diagnóstico de demência de Bruce Willis
A aparição do ator no casamento acontece após o afastamento da carreira nos últimos anos. Willis recebeu o diagnóstico de afasia em 2022 e, posteriormente, de demência frontotemporal em 2023.
Um dos maiores ícones de Hollywood, Bruce Willis iniciou sua carreira no teatro off-Broadway e trabalhando em bares em Nova York antes de conseguir papéis de destaque.
O ator ficou mundialmente famoso ao estrelar a série Moonlighting (A Gata e o Rato) e ao interpretar o policial John McClane na franquia ‘Duro de Matar’, se consolidando um dos grandes nomes em filmes de ação.
Tallulah é a filha mais nova de Bruce Willis e Demi Moore. Além dela, o ator também é pai de Rumer, 37, e Scout, 35, e tem outras duas filhas, Mabel, 14, e Evelyn, 12, com a esposa Emma Heming Willis.