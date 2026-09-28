Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Fazenda Coutos e Nova Brasília de Valéria ficam sem energia nesta segunda (28/09)

suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Coelba
Coelba - Foto: Neoenergia Coelba

Trechos dos bairros Fazenda Coutos III e Nova Brasília de Valéria, em Salvador, vão ficar sem energia, nesta segunda-feira, 28, devido a uma suspensão programada no fornecimento da Neoenergia Coelba. Ambas regiões serão afetadas entre 10h e 16h.

Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Bamor e PM são investigados por sufocar, afogar e agredir torcedores
Bamor e PM são investigados por sufocar, afogar e agredir torcedores imagem

SALVADOR

Desafio do trânsito na Av. Tancredo Neves: por que o coração financeiro de Salvador trava?
Desafio do trânsito na Av. Tancredo Neves: por que o coração financeiro de Salvador trava? imagem

SALVADOR

Nova linha do BRT Salvador inicia operação integral nesta segunda
Nova linha do BRT Salvador inicia operação integral nesta segunda imagem

Confira trechos afetados:

Fazenda Coutos III

  • Rua Caravelas, 61.

Nova Brasília de Valéria

  • Rua Morada da Lagoa, 100
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 72
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 14
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 24
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 88
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 22
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 32
  • Rua Morada da Lagoa, 50
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 5
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 77
  • Rua Morada da Lagoa, 106
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 51
  • Rua Morada da Lagoa, 9999
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 65
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 14
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 12
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 76
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 63
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 28
  • Rua Morada da Lagoa, 64
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 29416
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 35
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 70
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 92
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 50
  • Rua Morada da Lagoa, 1
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 95
  • Rua Morada da Lagoa, 52
  • Rua Morada da Lagoa, 110
  • Rua Morada da Lagoa, 66
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 42
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 29
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 89
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 87
  • Rua Adustina, 96
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 75
  • Rua Morada da Lagoa, 76
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 40
  • Rua Morada da Lagoa, 56
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 98
  • Rua Morada da Lagoa, 99998
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 20
  • Rua Adustina, 94
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 32
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 83
  • Rua Morada da Lagoa, 124
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 64
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 27
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 8
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 33
  • Rua Morada da Lagoa, 114
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 57
  • Rua Morada da Lagoa, 42
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 12
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 94
  • Rua Morada da Lagoa, 74
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 21
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 36
  • Rua Morada da Lagoa, 88
  • Rua Morada da Lagoa, 118
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 71
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 4
  • Rua Morada da Lagoa, 84
  • Rua Morada da Lagoa, 112
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 11
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 15
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 97
  • Rua Morada da Lagoa, 46
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 85
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 9
  • Rua Morada da Lagoa, 60
  • Rua Morada da Lagoa, 80
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 17
  • Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 66
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 43
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 28
  • Rua Morada da Lagoa, 70
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 15
  • Rua Morada da Lagoa, 94
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 11
  • Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 91
  • Rua Castro Alves, Conjunto Morada da Lagoa 2, 37
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 81
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 53
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 16
  • Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 34
  • Rua Morada da Lagoa, 122
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

coelba fazenda coutos nova brasília

Relacionadas

Mais lidas