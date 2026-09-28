SALVADOR
Fazenda Coutos e Nova Brasília de Valéria ficam sem energia nesta segunda (28/09)
suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica
Trechos dos bairros Fazenda Coutos III e Nova Brasília de Valéria, em Salvador, vão ficar sem energia, nesta segunda-feira, 28, devido a uma suspensão programada no fornecimento da Neoenergia Coelba. Ambas regiões serão afetadas entre 10h e 16h.
Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.
Leia Também:
Confira trechos afetados:
Fazenda Coutos III
- Rua Caravelas, 61.
Nova Brasília de Valéria
- Rua Morada da Lagoa, 100
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 72
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 14
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 24
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 88
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 22
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 32
- Rua Morada da Lagoa, 50
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 5
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 77
- Rua Morada da Lagoa, 106
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 51
- Rua Morada da Lagoa, 9999
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 65
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 14
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 12
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 76
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 63
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 28
- Rua Morada da Lagoa, 64
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 29416
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 35
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 70
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 92
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 50
- Rua Morada da Lagoa, 1
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 95
- Rua Morada da Lagoa, 52
- Rua Morada da Lagoa, 110
- Rua Morada da Lagoa, 66
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 42
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 29
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 89
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 87
- Rua Adustina, 96
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 75
- Rua Morada da Lagoa, 76
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 40
- Rua Morada da Lagoa, 56
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 98
- Rua Morada da Lagoa, 99998
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 20
- Rua Adustina, 94
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 32
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 83
- Rua Morada da Lagoa, 124
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 64
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 27
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 8
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 33
- Rua Morada da Lagoa, 114
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 57
- Rua Morada da Lagoa, 42
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 12
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 94
- Rua Morada da Lagoa, 74
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 21
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 36
- Rua Morada da Lagoa, 88
- Rua Morada da Lagoa, 118
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 71
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 4
- Rua Morada da Lagoa, 84
- Rua Morada da Lagoa, 112
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 11
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 15
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 97
- Rua Morada da Lagoa, 46
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 85
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 9
- Rua Morada da Lagoa, 60
- Rua Morada da Lagoa, 80
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 17
- Rua Nilo Peçanha, Conjunto Morada da Lagoa 2, 66
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 43
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 28
- Rua Morada da Lagoa, 70
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 15
- Rua Morada da Lagoa, 94
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 11
- Rua Jequié, Conjunto Morada da Lagoa 2, 91
- Rua Castro Alves, Conjunto Morada da Lagoa 2, 37
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 81
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 53
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 16
- Rua Caravelas, Conjunto Morada da Lagoa 02, 34
- Rua Morada da Lagoa, 122