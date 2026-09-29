Caminhada em Salvador se torna maior ato de campanha de Lula em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu mais de 200 mil apoiadores durante ato de campanha realizado em Salvador nesta terça-feira, 31, conforme informações divulgadas pelo PT. A passeata realizada no circuito Ondina-Barra se tornou o maior evento eleitoral do petista até o momento neste ano, registrando o dobro de público sobre o ato realizado em Fortaleza (CE).

O presidente foi acompanhado pela chapa majoritária do PT na Bahia, composta pelo governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues, o senador Jaques Wagner e o postulante ao Senado pela Bahia, Rui Costa. A presença de Lula em Salvador é considerada um “trunfo” petista na disputa eleitoral baiana para consolidar a reeleição de Jerônimo Rodrigues.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ato desta terça também marca a despedida dos eventos eleitorais de Lula no Nordeste até o fim do primeiro turno das eleições. Ainda nesta semana, o presidente fará uma caminhada na Avenida Paulista, acompanhando o candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

Agenda em Fortaleza

Antes de participar da caminhada na capital baiana, Lula particiou de uma agenda em Fortaleza. A concentração do público ocorreu na Praça da Bandeira, no centro da capital cearense e reuniu cerca de 100 mil pessoas.

Ao lado dele, estarão presentes o governador e candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT); o ex-chefe do Executivo estadual e ex-ministro da Educação, Camilo Santana (PT); senador Cid Gomes (PSB), candidato à reeleição; e a também candidata ao Senado, Luizianne Lins (REDE).

Mudança para Salvador

A decisão para a passeata em Salvador foi tomada no domingo, 27, após o evento com Lula, inicialmente, estar previsto para a cidade de Feira de Santana (centro-norte da Bahia), a segunda maior do estado.

Oficialmente, caciques do PT baiano, a exemplo do ex-ministro Rui Costa, pontuaram que a decisão foi tomada pela coordenação nacional da campanha de Lula.

"A coordenação nacional resolveu, nesta última semana, ampliar a repercussão nacional dos atos do presidente", afirmou ele em entrevista à Rádio Sociedade, nesta segunda-feira, 28.

"Os atos devem ser nas capitais. Essa foi uma decisão da campanha nacional. Ele estará amanhã pela manhã em Fortaleza, fazendo um grande ato. Esteve em Recife também na sexta-feira passada", completou Rui Costa.