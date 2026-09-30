AtlasIntel: Jerônimo puxa arrancada do PT nas capitais do Nordeste

Além da Bahia, onde o governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), lidera a última pesquisa de intenção de voto divulgada pela AtlasIntel, parceria do Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 30, outros postulantes ao Poder Executivo que são filiados ao PT também aparecem à frente em levantamentos realizados pela mesma empresa.

Veja os cenários:

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Ceará: Elmano de Freitas (PT) consolida liderança sobre Ciro Gomes (PSDB)

No Ceará, um levantamento da AtlasIntel divulgado na última segunda-feira, 28, apontou que Elmano de Freitas (PT), candidato à reeleição, consolidou a sua liderança sobre Ciro Gomes (PSDB), após ter passado à frente do rival em pesquisa de uma semana antes feita pela mesma instituição.

Conforme esse levantamento, o petista aparece com 49% das intenções de voto, contra 47,6% do tucano. Nos votos válidos, Elmano de Freitas tem 50,3% contra 48,9% do ex-governador do Ceará.

Em um eventual segundo turno, o petista também apareceu com 49,6% das intenções de voto, contra 48,6% do tucano. Considerando os votos válidos, Elmano tem 50,5% e Ciro, 49,5%.

Candidatos ao governo do Ceará durante debate na TV - Foto: Thiago Gadelha | SVM

Nesta, foram ouvidas 1.808 pessoas através de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR) entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob os números: CE-01709/2026 e BR-04194/2026.

Rio Grande do Norte: Cadu de Lula (PT) tem vantagem folgada sobre principais opositores

No Rio Grande do Norte, estado vizinho ao Ceará, o candidato do PT ao governo do Estado, Cadu de Lula (PT), possui uma folgada vantagem sobre seus dois principais adversários: Álvaro Dias (PL) e Allyson (União Brasil).

Segundo uma AtlasIntel divulgada na terça-feira, 29, Cadu de Lula tem 37,1% das intenções de voto. O liberal e o membro do União possuem, respectivamente, 27,3% e 27,1%.

Com relação aos votos válidos, a diferença se mantém na casa dos 10 p.p.: o petista tem 39,5%, Álvaro Dias, 29%, e Alysson, 28,8%.

Segundo turno no RN: Cadu de Lula (PT) vence nos dois cenários

O levantamento também trouxe cenários de segundo turno envolvendo Cadu de Lula e seus dois rivais principais. Em um deles, ele aparece com 51,3% das intenções de voto, contra 35,2% de Álvaro Dias.

No outro, contra Alysson, há um empate: o petista tem 41,9% contra 41,6% do membro do União Brasil.

Nesta, foram ouvidas 1.207 pessoas através de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR) entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob os números: RN-04187/2026 e BR-03536/2026.

Piauí: Rafael Fonteles (PT) tem reeleição praticamente encaminhada

No Piauí, o também candidato à reeleição, Rafael Fonteles (PT), caminha para um pleito tranquilo já no primeiro turno, de acordo com uma pesquisa da AtlasIntel divulgada na segunda-feira, 28.

Neste levantamento, ele aparece com 64,5% das intenções de voto ao governo do Estado. Em segundo lugar, aparece Joel Rodrigues (PP), com 24,4%. Quando são apresentados os votos válidos, Fonteles tem 70,1% contra 26,5% do pepista.

Nesta, foram ouvidas 1.218 pessoas através de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR) entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob os números: PI-07497/2026 e BR-07422/2026.

Pernambuco: AtlasIntel aponta embate acirrado entre Raquel Lyra e João Campos

Em Pernambuco, o segundo estado do Nordeste com o maior eleitorado, o pleito está bastante acirrado, também segundo uma pesquisa AtlasIntel divulgada recentemente.

Em todos os cenários, de primeiro e segundo turnos, a atual governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSDB), está empatada tecnicamente com João Campos (PSB), postulante que conta com o apoio do presidente Lula (PT).

Na primeira rodada, a tucana aparece com 48,7% das intenções de voto, contra 45,6% do socialista. Quando são levados em conta apenas os votos válidos, Raquel tem exatamente 50%, contra 46,8% de João Campos.

Raquel Lyra e João Campos - Foto: Hesíodo Goés | Secom

Em uma eventual disputa de segundo turno, Raquel Lyra aparece com 51,1% das intenções de voto, contra 47,3% de João Campos. Nos votos válidos, a tucana tem 51,9% contra 48,1% do socialista.