Motociclista morre após colidir com caminhão parado em Salvador

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Ummotociclista morreu, na madrugada desta quarta-feira, 30, após colidir com um caminhão que estava parado na via marginal da BR-324, trecho do bairro Palestina, em Salvador, sentido Feira de Santana. O acidente aconteceu por volta das 3h.

A batida, classificada pela Polícia Rodoviária Federal como colisão com objeto estático, deixou a rodovia parcialmente interditada para atendimento da ocorrência e realização dos procedimentos necessários. No entanto, a pista foi liberada por volta das 7h15.

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Informações preliminares apontam que o motociclista teria perdido o controle do veículo, o que resultou na colisão com o veículo parado no acostamento. A vítima morreu no local.

A Polícia Técnica foi acionada para a retirada do corpo.

Motociclistas lideram crescimento em mortes no trânsito

Em 2025, 132 pessoas morreram no trânsito de Salvador, uma redução de 11% no número de vítimas fatais em comparação com 2024. Essa queda, no entanto, ainda não foi suficiente para reverter a grande uma alta contínua que acontece desde 2022, quando a cidade alcançou o menor número de vítimas fatais em sinistros de trânsito. Naquele ano, foram 111 mortes registradas.

Os principais protagonistas de crescimento absoluto no número de sinistros e mortes no trânsito da capital baiana foram os motociclistas. As mortes de condutores e passageiros de moto subiram mais de 15% em 2024, acumulando um aumento de 50% em apenas dois anos. Os números são do mais recente Relatório Anual de Segurança Viária divulgado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).