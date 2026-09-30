SAÚDE
Idosos já podem se vacinar contra pneumococo em Salvador; saiba onde
É importante apresentar a caderneta de vacinação para que os profissionais possam verificar as doses
Idosos que moram em Salvador podem se vacinar contra pneumococo a partir desta quarta-feira, 30, com a oferta do imunizante Pneumo 20. São contempladas pessoas com 85 anos ou mais.
O imunizante protege contra:
- Pneumonia;
- meningite;
- formas graves de doenças pneumocócicas.
A nova estratégia de vacinação contra doenças causadas pelo pneumococo foi implantada pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Onde idosos podem tomar a vacina contra pneumococo e quais documentos são necessários?
Segundo o órgão, a medida é implementada em todas as salas de vacinação da rede municipal de saúde.
Para receber a vacina, não é necessário apresentar pedido médico. Basta procurar uma unidade de vacinação com um documento de identificação.
No entanto, a indicação da vacina e o intervalo necessário para a aplicação dependem da análise da situação vacinal de cada indivíduo.
Por isso, é importante apresentar a caderneta de vacinação para que os profissionais possam verificar as doses já recebidas e definir o esquema adequado.
Confira a estratégia para idosos que vão se vacinar contra pneumococo:
- Para quem nunca tomou vacina pneumocócica, a orientação é a aplicação de uma dose única da Pneumo 20.
- Quem já recebeu Pneumo 13 ou Pneumo 15 deve tomar uma dose da Pneumo 20 após dois meses.
- Para quem recebeu anteriormente a Pneumo 23, a indicação é de uma dose da Pneumo 20 após um ano.
- Nos casos de pessoas que já receberam duas doses de Pneumo 23 ou o esquema Pneumo 13/15 + Pneumo 23, não são elegíveis para receber a Pneumo 20.
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O que é pneumococo?
Pneumococo é o nome popular da bactéria Streptococcus pneumoniae, que pode viver no nariz e na garganta, causandi ou não sintomas, com risco de infecções leves ou graves.
A doença é contagiosa e a transmissão costuma ocorrer através de gotículas de saliva ou muco, mesmo sem sintomas. Infecções leves podem causar sintomas como dor de ouvido ou inflamação nas cavidades ao redor dos olhos e do nariz, no entanto, as graves podem causar doenças severas em todo o corpo, levando até mesmo à morte.
Confira possíveis sintomas da pneumococo:
- Febre ou calafrios;
- Cansaço;
- Inchaço ou descoloração na orelha;
- Dor de garganta;
- Tosse;
- Nariz entupido ou escorrendo;
- Muco que escorre pela garganta (gotejamento pós-nasal);
- Náuseas e vômitos;
- Pressão sinusal;
- Dor de cabeça;
- Suor em excesso;
- Falta de apetite;
- Confusão;
- Sensibilidade à luz;
- Batimentos cardíacos acelerados;
- Dor no peito;
- Falta de ar ou dificuldade para respirar;
- Torcicolo.