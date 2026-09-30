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SAÚDE

Idosos já podem se vacinar contra pneumococo em Salvador; saiba onde

É importante apresentar a caderneta de vacinação para que os profissionais possam verificar as doses

Luiza Nascimento
Por
Vacinação contra pneumococo para idosos começa nesta quarta
Vacinação contra pneumococo para idosos começa nesta quarta - Foto: Otávio Santos / Secom PMS

Idosos que moram em Salvador podem se vacinar contra pneumococo a partir desta quarta-feira, 30, com a oferta do imunizante Pneumo 20. São contempladas pessoas com 85 anos ou mais.

O imunizante protege contra:

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  • Pneumonia;
  • meningite;
  • formas graves de doenças pneumocócicas.

A nova estratégia de vacinação contra doenças causadas pelo pneumococo foi implantada pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Onde idosos podem tomar a vacina contra pneumococo e quais documentos são necessários?

Segundo o órgão, a medida é implementada em todas as salas de vacinação da rede municipal de saúde.

Para receber a vacina, não é necessário apresentar pedido médico. Basta procurar uma unidade de vacinação com um documento de identificação.

No entanto, a indicação da vacina e o intervalo necessário para a aplicação dependem da análise da situação vacinal de cada indivíduo.

Por isso, é importante apresentar a caderneta de vacinação para que os profissionais possam verificar as doses já recebidas e definir o esquema adequado.

Confira a estratégia para idosos que vão se vacinar contra pneumococo:

  • Para quem nunca tomou vacina pneumocócica, a orientação é a aplicação de uma dose única da Pneumo 20.
  • Quem já recebeu Pneumo 13 ou Pneumo 15 deve tomar uma dose da Pneumo 20 após dois meses.
  • Para quem recebeu anteriormente a Pneumo 23, a indicação é de uma dose da Pneumo 20 após um ano.
  • Nos casos de pessoas que já receberam duas doses de Pneumo 23 ou o esquema Pneumo 13/15 + Pneumo 23, não são elegíveis para receber a Pneumo 20.

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O que é pneumococo?

Pneumococo é o nome popular da bactéria Streptococcus pneumoniae, que pode viver no nariz e na garganta, causandi ou não sintomas, com risco de infecções leves ou graves.

A doença é contagiosa e a transmissão costuma ocorrer através de gotículas de saliva ou muco, mesmo sem sintomas. Infecções leves podem causar sintomas como dor de ouvido ou inflamação nas cavidades ao redor dos olhos e do nariz, no entanto, as graves podem causar doenças severas em todo o corpo, levando até mesmo à morte.

Confira possíveis sintomas da pneumococo:

  • Febre ou calafrios;
  • Cansaço;
  • Inchaço ou descoloração na orelha;
  • Dor de garganta;
  • Tosse;
  • Nariz entupido ou escorrendo;
  • Muco que escorre pela garganta (gotejamento pós-nasal);
  • Náuseas e vômitos;
  • Pressão sinusal;
  • Dor de cabeça;
  • Suor em excesso;
  • Falta de apetite;
  • Confusão;
  • Sensibilidade à luz;
  • Batimentos cardíacos acelerados;
  • Dor no peito;
  • Falta de ar ou dificuldade para respirar;
  • Torcicolo.
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pneumococo Salvador Vacinação

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