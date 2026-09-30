Bairros de Salvador podem ficar 9h sem energia nesta quarta (30/09)

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Alguns lugares de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada de fornecimento de energia. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, nesta quarta-feira, 30, trechos de seis bairros serão afetados entre 8h e 17h, podendo ficar até 9h sem o serviço.

Na data, entram na lista Piatã, Jardim Apipema, Caminho das Árvores, Coqueirinho, Horto Florestal, Ilha de Maré, Itapuã, Jardim Placaford e Paripe.

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De acordo com a Coelba, as suspensões programadas são necessárias para a manutenção e garantir o reforço na rede elétrica. Os serviços são sempre comunicados com antecedência.

Confira trechos de bairros sem energia nesta quarta:

Piatã (10h às 16h)

Rua Pasquale Gatto, 99918

Rua Carapeba, 7

Jardim Apipema (8h às 17h)

Rua Ranulfo Oliveira - Calabar, 445 e 90

Caminho das Árvores (13h30 às 16h30)

Alameda dos Umbuzeiros, 309

Coqueirinho (10h às 15h)

Rua Santa Bárbara de Itapuã, 10

Horto Florestal (10h às 16h)

Travessa Filinto Borja, 219

Ilha de Maré (10h às 16h)

Rua Kaeira, 38

Itapuã (10h às 15h)

Rua França Teixeira, 15, 9898, 22, 8, 16, 24, 19, 9, 6, 131, 7, 18, 1, 43, 26, 3, 40, 2, 5, 133, 134, 11, 4, 114, 12, 28, 23, 10, 21 e 132

Rua Antônio Carlos Magalhães, 12 e 9

Rua da Ilha, 488

Rua KM 17, 29

Rua do Tamarineiro, 8

Rua João Durval Carneiro, 28

Jardim Placaford (10h às 16h)

Rua Suboficial Gildo Zanin Pistolato, 2 e 6

Paripe (10h às 16h)

Conjunto Almirante Tamandaré, 19

Entenda os desligamentos programados

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: