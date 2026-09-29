Vereador cobra reabertura da praia de São Tomé de Paripe

O vereador Orlando Palhinha (União Brasil) afirmou que não há motivos para que a população do subúrbio continue sendo prejudicada com o fechamento total da praia de São Tomé de Paripe.

Segundo ele, que é natural da região, há totais condições para que o INEMA possa liberar a maior parte da praia, incluindo as informações que constam em um plano de contingência apresentado pelas empresas envolvidas para que essa reabertura aconteça de forma segura.

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“O INEMA tem todas as informações para reduzir a área de interdição para apenas as proximidades do porto, já que tecnicamente todos os laudos mostram que a contaminação está restrita a esse local e não afeta o restante da praia. Desta maneira, pescadores, marisqueiras, comerciantes e demais moradores de São Tomé poderiam retomar as suas atividades comerciais e de lazer na área, uma das mais bonitas de Salvador”, afirmou Palhinha.

Em fevereiro deste ano apareceram manchas azuis e amarelas nas proximidades do Terminal Marítimo de Granéis. Em seguida o INEMA mandou fechar a praia e interromper as atividades da empresa Terminal Itapuã, que atualmente opera apenas com fertilizantes no local.

As investigações e laudos mostraram a presença de cobre e magnésio nas amostras de água e de animais recolhidas no local.

Essas informações levaram a investigação até a GERDAU, a multinacional que operava com esses metais além de fertilizantes no local até 2022. Por isso o INEMA atuou a empresa com a maior multa permitida para esse tipo de situação – R$ 50 milhões.

“Independente da responsabilização penal, a questão principal me parece clara. O INEMA tem todas as informações necessárias para reabrir a maior parte da praia e permitir que a população local volte a ter a sua melhor opção econômica e de lazer. Falta apenas tomar a decisão”, disse Palhinha.