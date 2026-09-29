Prefeitura de Salvador envia orçamento de 2027 com previsão de R$ 15 bilhões

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), enviou à Câmara Municipal, nesta terça-feira, 29, o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) referente ao ano de 2027.

A previsão de orçamento para o próximo ano, segundo a gestão municipal, é de R$ 15,7 bilhões, 5,4% acima do valor deste ano.

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Segundo o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, o orçamento é o principal instrumento para transformar o planejamento da Prefeitura em ações concretas.

“A proposta para 2027 garante recursos para áreas essenciais e para a continuidade de obras, serviços e projetos que têm impacto direto na vida da população, mantendo o equilíbrio das contas públicas e a capacidade de investimento do município”, pontuou.

Como será dividido o orçamento de Salvador?

Do total previsto para 2027, R$ 5,7 bilhões serão destinados a investimentos e ações que geram entregas diretas para a população, como obras e serviços. O valor representa 36,2% do orçamento municipal. Considerando especificamente os recursos destinados a projetos, o montante chega a R$ 3,3 bilhões, equivalente a 20,7% do orçamento.

A proposta destina R$ 6,6 bilhões para Saúde e Educação, o que corresponde a 42% do orçamento total. Na Educação, estão previstos R$ 3,2 bilhões, incluindo a construção, recuperação e reforma de 16 unidades de ensino. O orçamento também prevê mais de 43 mil vagas em creche e pré-escola e a ampliação da educação em tempo integral.

Na Saúde, serão R$ 3,4 bilhões, com a meta de ampliar a cobertura da Atenção Básica de 62,6% para 70% em 2027, além da previsão de implantação de mais cinco novas ou requalificadas UBS/USF e duas novas unidades da Rede de Atenção Psicossocial.

Para a Assistência Social, estão previstos R$ 388,4 milhões, dos quais R$ 208,9 milhões beneficiam diretamente a população em ações de ampliação e qualificação da rede de atendimento, além da implantação de um novo restaurante popular.

O PLOA prevê também assistir e proteger a mulher em condições de vulnerabilidade, implantando um novo Centro de Referência de Atenção à Mulher e cinco Casas Recomeço, destinadas a abrigar mulheres vítimas de violência doméstica.

Para a área de infraestrutura estão previstos mais de R$ 3 bilhões. Serão destinados R$ 537,8 milhões à requalificação de espaços públicos, habitação, saneamento e outras intervenções.

Entre as principais metas estão beneficiar mil famílias com novas unidades habitacionais, requalificar três mil moradias e regularizar 7.500 imóveis. Também estão previstas ações de prevenção de riscos, com estabilização de 15 encostas e aplicação de geomantas em 20 áreas de risco. Está contemplada ainda a modernização de mais de 32 mil pontos de iluminação.

Ainda na área de infraestrutura, a mobilidade urbana terá R$ 967,8 milhões, sendo 810,5 milhões para implantação de novas vias, requalificação e repavimentação de 53 quilômetros de ruas e construção ou requalificação de sete passarelas.

Também estão previstos aí R$ 295,2 milhões para renovação da frota de ônibus, com veículos elétricos e convencionais. O Teleférico do Mané Dendê receberá aproximadamente R$ 157 milhões, com previsão de execução de 35% do projeto em 2027.

Na área econômica e de turismo, seguida de Inovação Tecnológica, estão previstos R$ 349,5 milhões. Serão R$ 25,4 milhões para capacitação e qualificação profissional, com a meta de qualificar 30 mil trabalhadores, e outros R$ 58,3 milhões serão destinados a ações ambientais, de sustentabilidade e de adaptação às mudanças climáticas.

Na área digital, serão R$ 40,8 milhões para infraestrutura tecnológica, conectividade, integração de sistemas e implantação definitiva do Centro de Comando de Operações do Município (CCO).

Na Cultura estão previstos R$ 295,6 milhões. Entre as ações, estão a continuidade do Salvador Capital Afro, a revitalização de 40 unidades no Centro Histórico, a implantação do Centro Cultural Afro Atlântico e a conclusão do Complexo da Cidade da Música, incluindo a Casa de Espetáculos.

Próximos passos para apreciação da PLOA

O texto de 2027 será agora apreciado pela Câmara Municipal de Salvador, onde seguirá o processo legislativo para aprovação da Lei Orçamentária Anual do próximo exercício.

