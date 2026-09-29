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RETA FINAL

Arena Multiuso de Salvador deve ser entregue depois do Carnaval

Inauguração pode contar com torneio inédito de basquete

Gabriela Araújo e Luan Julião
Por Gabriela Araújo e Luan Julião
Arena Multiuso, que está sendo construído na orla da Boca do Rio
Arena Multiuso, que está sendo construído na orla da Boca do Rio - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

A nova Arena Multiuso de Salvador, localizada na orla da Boca do Rio, deve ser entregue à população até o final de fevereiro. A afirmação foi feita pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) na manhã desta terça-feira, 29, em coletiva de imprensa.

“Muito depois do carnaval, já ali naqueles 30 dias que antecedem as comemorações de aniversário da cidade, nós vamos fazer um grande evento para inaugurar o Balbinão”, comentou o chefe do Executivo.

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O equipamento, que será batizado de Antônio Balbino, o “Balbinão”, terá dois principais eixos de atuação no cenário da cidade: shows e eventos esportivos, com a promessa de recolocar a capital baiana na rota de grandes competições.

Pensando nisso, Bruno Reis (União) projeta um grande evento de inauguração. “Se depender do nosso amigo [em referência a ele mesmo], vai ter um torneio de basquete, porque ele é fã de basquete”, declarou Reis aos risos.

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Quais eventos devem ser realizados na Arena Multiuso de Salvador?

A nova Arena Multiuso terá a capacidade de receber até 16 mil pessoas, que poderá acompanhar os seguintes eventos:

  • Competições de MMA e UFC
  • Jogos de futsal
  • Outras modalidades esportivas
  • Shows e grandes eventos culturais

Para shows, o espaço deve comportar cerca de 12 mil pessoas, com uso de cadeiras retráteis. Já em eventos esportivos, a capacidade prevista é de aproximadamente 7,3 mil espectadores.

Estrutura da Arena Multiuso de Salvador

O projeto prevê um equipamento dividido em quatro pavimentos, com espaços voltados para diferentes tipos de uso:

  • Pista principal para eventos e competições
  • Arquibancadas com visão ampla do espaço
  • Camarotes
  • Camarins para artistas e atletas
  • Sanitários distribuídos pelos andares
  • Áreas de alimentação
Projeção da Arena Multiuso de Salvador
Projeção da Arena Multiuso de Salvador - Foto: Divulgação | Prefeitura de Salvador

Arena Multiuso custa R$ 163 milhões e obras seguem em ritmo acelerado

As obras da nova Arena Multiuso são executadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e conta com investimento de R$ 163 milhões. No dia 9 de julho de 2026, as intervenções já ultrapassavam 68% de conclusão.

“O equipamento representa um importante investimento para Salvador. Já concluímos etapas importantes da construção", afirmou o superintendente do órgão, Orlando Castro.

Quem é Antônio Balbino, o homenageado da nova Arena Multiuso

O novo equipamento homenageia Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também deu nome ao antigo ginásio, localizado na região da Arena Fonte Nova, entre o Dique do Tororó e o bairro de Nazaré.

Ex-governador da Bahia, Antônio Balbino
Ex-governador da Bahia, Antônio Balbino - Foto: Arquivo Nacional
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