Arena Multiuso de Salvador deve ser entregue depois do Carnaval

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A nova Arena Multiuso de Salvador, localizada na orla da Boca do Rio, deve ser entregue à população até o final de fevereiro. A afirmação foi feita pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) na manhã desta terça-feira, 29, em coletiva de imprensa.

“Muito depois do carnaval, já ali naqueles 30 dias que antecedem as comemorações de aniversário da cidade, nós vamos fazer um grande evento para inaugurar o Balbinão”, comentou o chefe do Executivo.

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O equipamento, que será batizado de Antônio Balbino, o “Balbinão”, terá dois principais eixos de atuação no cenário da cidade: shows e eventos esportivos, com a promessa de recolocar a capital baiana na rota de grandes competições.

Pensando nisso, Bruno Reis (União) projeta um grande evento de inauguração. “Se depender do nosso amigo [em referência a ele mesmo], vai ter um torneio de basquete, porque ele é fã de basquete”, declarou Reis aos risos.

Quais eventos devem ser realizados na Arena Multiuso de Salvador?

A nova Arena Multiuso terá a capacidade de receber até 16 mil pessoas, que poderá acompanhar os seguintes eventos:

Competições de MMA e UFC

Jogos de futsal

Outras modalidades esportivas

Shows e grandes eventos culturais

Para shows, o espaço deve comportar cerca de 12 mil pessoas, com uso de cadeiras retráteis. Já em eventos esportivos, a capacidade prevista é de aproximadamente 7,3 mil espectadores.

Spoiler das obras do futuro Balbinão? TEMOS! 💙 pic.twitter.com/2XvEErpor1 — Prefeitura do Salvador (@prefsalvador) July 9, 2026

Estrutura da Arena Multiuso de Salvador

O projeto prevê um equipamento dividido em quatro pavimentos, com espaços voltados para diferentes tipos de uso:

Pista principal para eventos e competições

Arquibancadas com visão ampla do espaço

Camarotes

Camarins para artistas e atletas

Sanitários distribuídos pelos andares

Áreas de alimentação

Projeção da Arena Multiuso de Salvador - Foto: Divulgação | Prefeitura de Salvador

Arena Multiuso custa R$ 163 milhões e obras seguem em ritmo acelerado

As obras da nova Arena Multiuso são executadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e conta com investimento de R$ 163 milhões. No dia 9 de julho de 2026, as intervenções já ultrapassavam 68% de conclusão.

“O equipamento representa um importante investimento para Salvador. Já concluímos etapas importantes da construção", afirmou o superintendente do órgão, Orlando Castro.

Quem é Antônio Balbino, o homenageado da nova Arena Multiuso

O novo equipamento homenageia Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também deu nome ao antigo ginásio, localizado na região da Arena Fonte Nova, entre o Dique do Tororó e o bairro de Nazaré.