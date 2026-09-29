Salvador recebe mutirão com 500 vagas de emprego nesta terça-feira

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Um mutirão de empregos vai oferecer 500 vagas de trabalho nesta terça-feira, 29, em Salvador. A ação gratuita será realizada no Shopping Paralela e reunirá empresas de diferentes setores em busca de novos profissionais.

Os candidatos poderão participar do atendimento das 8h às 14h, na Faculdade Unime, localizada no terceiro piso do shopping.

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Para participar, é necessário levar:

Currículo atualizado;

Documento de identificação;

Garrafa de água.

As oportunidades abrangem funções em áreas como telemarketing, vendas, recepção, atendimento em bares e restaurantes, portaria, administração condominial, marketing, mídias sociais, design gráfico e análise contábil.

Como participar do mutirão

Durante o evento, os currículos serão avaliados em uma etapa de triagem antes do encaminhamento dos candidatos para entrevistas. A seleção considera aspectos como experiência profissional, competências e exigências específicas de cada vaga.

A proposta é direcionar os participantes para oportunidades compatíveis com seus perfis e com os requisitos apresentados pelas empresas. Entre as organizações confirmadas estão Assaí Atacadista, Atacadão, Ferreira Costa, CIEE, Macedo RH, Belov Engenharia, Impacto Contabilidade, Grupo Vazk e Mundial Alumínio, além de outras empresas de diferentes segmentos.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Investidores da Esperança, por meio da Academia do Emprego, programa voltado à qualificação e inserção de profissionais no mercado de trabalho. Segundo o presidente da instituição, Eduardo Neto, o mutirão busca aproximar candidatos que procuram uma oportunidade das empresas que estão com processos de contratação abertos.