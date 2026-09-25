Gigante dos pneus investe R$ 6 bilhões e cria mil vagas de emprego

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A Pirelli anunciou um aporte financeiro de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) para a ampliação da unidade fabril localizada em Rome, no estado da Geórgia, Estados Unidos.

O projeto prevê a geração de mil postos de trabalho e a instalação de tecnologias de robótica avançada.

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Detalhes do projeto

Fábrica Pirelli - Foto: Divulgação

O plano de expansão da fabricante de pneumáticos ocorre na planta industrial situada em Rome, onde a companhia mantém operações desde 2002.

Valor do aporte: US$ 1,2 bilhão (R$ 6 bilhões).

Novas vagas: 1.000 postos de trabalho.

Cronograma: O projeto será executado em fases, com início das contratações previsto para 2029 e plena capacidade operacional estabelecida até 2033.

Tecnologia: Integração de robótica de última geração e sistemas industriais voltados ao segmento de pneus tecnológicos, como o sistema Cyber Tyre.

Como concorrer às vagas

Para concorrer aos postos de trabalho gerados pela expansão da fábrica nos Estados Unidos, os interessados devem acompanhar os canais oficiais de recrutamento da companhia:

Plataformas de emprego e site oficial : a Pirelli divulga oportunidades abertas em sua página global de carreiras, além de portais de recrutamento corporativo nos Estados Unidos (como LinkedIn, Indeed e ZipRecruiter).

: a Pirelli divulga oportunidades abertas em sua página global de carreiras, além de portais de recrutamento corporativo nos Estados Unidos (como LinkedIn, Indeed e ZipRecruiter). Parcerias locais : o projeto conta com o apoio de programas estaduais de qualificação e agências de emprego da Geórgia, a exemplo do Georgia Quick Start, que auxiliam na seleção e treinamento de mão de obra para a indústria local.

: o projeto conta com o apoio de programas estaduais de qualificação e agências de emprego da Geórgia, a exemplo do Georgia Quick Start, que auxiliam na seleção e treinamento de mão de obra para a indústria local. Cronograma de seleção : a maior parte do processo seletivo e das contratações em massa para as novas linhas de produção está programada para iniciar a partir de 2029.

Histórico da unidade na Geórgia

A fábrica em Rome abriga a sede norte-americana da empresa e atividades produtivas e de inovação. Atualmente, a unidade emprega 234 pessoas.

O anúncio foi formalizado pelo governador do estado da Geórgia, Brian Kemp, em conjunto com executivos da companhia italiana.

A expansão visa atender à demanda do mercado norte-americano e ampliar a capacidade produtiva da marca no setor de pneus de alto valor.