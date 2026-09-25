PMEs brasileiras aceleram negócios e uso de IA no Google Cloud cresce 9x

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As pequenas e médias empresas (PMEs) da América Latina — responsáveis por mais de 60% dos empregos na região, segundo dados das Nações Unidas — deixaram a fase de testes e integraram a inteligência artificial de forma definitiva em suas rotinas. O balanço foi destaque no Google Cloud Summit Brasil 2026, realizado no Transamérica Expo Center, em São Paulo, entre os dias 23 e 25 de setembro.

Durante o evento, o Google Cloud revelou que o número de PMEs brasileiras utilizando suas soluções de IA apresentou um salto expressivo, crescendo 9 vezes na comparação anual (e 8 vezes no consolidado da América Latina).

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A rápida adoção impulsiona o ecossistema do Gemini Enterprise, permitindo que empresas em crescimento combinem modelos leves para tarefas simples, como resumos de e-mails, com ferramentas avançadas para análise de dados complexos, automação e criação de agentes inteligentes.

Durante sessão keynote, nesta quinta-feira, 24, Thomas Kurian, CEO Global do Google Cloud, que veio ao Brasil para o evento, afirmou: “Agora estamos num mundo de agentes de IA”.

Já Milena Leal, country manager do Google Cloud no Brasil, garantiu que o país ganha importância na estratégia global da companhia à medida que cresce a demanda dos clientes por IA e computação em nuvem.

“Esses investimentos são reflexo em resposta à demanda dos clientes. O Brasil é um dos países mais relevantes da América Latina quando se pensa em evolução tecnológica mas esses investimentos no país se dão pela evolução dos nossos clientes”, jusitificou.

Automação e eficiência: o impacto direto nos negócios

Em vez de utilizarem ferramentas isoladas, as PMEs latinas usam a nuvem como catalisador para uma modernização completa de processos. A tecnologia está sendo aplicada em frentes como:

Atendimento ao cliente: Resolução ágil de chamados e suporte em canais de mensagens como WhatsApp e Instagram;

Resolução ágil de chamados e suporte em canais de mensagens como WhatsApp e Instagram; Automação de rotinas: Otimização de tarefas operacionais em gestão, folha de pagamento e logística;

Otimização de tarefas operacionais em gestão, folha de pagamento e logística; Democratização dos dados: Geração de relatórios complexos em linguagem natural para colaboradores sem perfil técnico;

Geração de relatórios complexos em linguagem natural para colaboradores sem perfil técnico; Marketing e vendas: Produção de peças publicitárias e propostas comerciais em poucas horas, reduzindo o custo por lead.

Casos de sucesso no Brasil e na América Latina

No Transamérica Expo Center, o Google Cloud apresentou uma lista de novas PMEs regionais que estão acelerando resultados com suas ferramentas:

Romi (Brasil): A fabricante de máquinas industriais integrou a API do Gemini à tela de controle (IHM) de suas máquinas CNC. Operadores de fábrica agora tiram dúvidas operacionais instantaneamente com um assistente virtual baseado nos manuais oficiais e geram QR codes para vídeos instrutivos.

A fabricante de máquinas industriais integrou a API do Gemini à tela de controle (IHM) de suas máquinas CNC. Operadores de fábrica agora tiram dúvidas operacionais instantaneamente com um assistente virtual baseado nos manuais oficiais e geram QR codes para vídeos instrutivos. Angelus (Brasil): A indústria de produtos odontológicos usa o Gemini Enterprise para automatizar a extração de dados técnicos no setor de Pesquisa e Desenvolvimento, padronizando projetos de acordo com exigências regulatórias.

A indústria de produtos odontológicos usa o Gemini Enterprise para automatizar a extração de dados técnicos no setor de Pesquisa e Desenvolvimento, padronizando projetos de acordo com exigências regulatórias. Convert (Brasil): A empresa de marketing e análise criou cinco agentes de IA especializados que respondem a perguntas de negócios em linguagem natural, acelerando a entrega de relatórios em 65% e reduzindo custos operacionais em 32%.

A empresa de marketing e análise criou cinco agentes de IA especializados que respondem a perguntas de negócios em linguagem natural, acelerando a entrega de relatórios em 65% e reduzindo custos operacionais em 32%. Growth Digital (LatAm): A representante de vendas de anúncios do Google criou mais de 113 agentes de IA, gerando propostas comerciais 5 vezes mais rápido e cortando o tempo de relatórios de campanha em 80%.

A representante de vendas de anúncios do Google criou mais de 113 agentes de IA, gerando propostas comerciais 5 vezes mais rápido e cortando o tempo de relatórios de campanha em 80%. KLog.co (Chile): A logtech automatizou o processamento da documentação de fretes, reduzindo erros manuais em mais de 90% e multiplicando por dez sua capacidade de processamento de papéis.

A logtech automatizou o processamento da documentação de fretes, reduzindo erros manuais em mais de 90% e multiplicando por dez sua capacidade de processamento de papéis. WeSpeak (LatAm): Voltada para o setor hoteleiro, a plataforma de IA conversacional alcançou 85% de taxa de resolução nas conversas de atendimento e dobrou as vendas de seus clientes.

Treinamento e capacitação gratuita

Para apoiar a expansão dessas tecnologias, o Google reforçou a disponibilidade de programas gratuitos de treinamento na região. Por meio do Google Skills para Organizações, profissionais de pequenas e médias empresas têm acesso a cursos sob demanda e laboratórios práticos desenvolvidos com especialistas do Google Cloud e Google DeepMind, permitindo a conquista de certificações reconhecidas no mercado.

*Repórter viajou para o Google Cloud Summit Brasil 2026, em São Paulo, a convite do Google Brasil.