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NEGÓCIOS E MERCADO

PMEs brasileiras aceleram negócios e uso de IA no Google Cloud cresce 9x

Anúncio no Google Cloud Summit detalha dezenas de empresas usando agentes inteligentes

Rafael Tiago
Por
Google Cloud ocorreu no Transamérica Expo Center, em São Paulo
Google Cloud ocorreu no Transamérica Expo Center, em São Paulo - Foto: Rafael Tiago

As pequenas e médias empresas (PMEs) da América Latina — responsáveis por mais de 60% dos empregos na região, segundo dados das Nações Unidas — deixaram a fase de testes e integraram a inteligência artificial de forma definitiva em suas rotinas. O balanço foi destaque no Google Cloud Summit Brasil 2026, realizado no Transamérica Expo Center, em São Paulo, entre os dias 23 e 25 de setembro.

Durante o evento, o Google Cloud revelou que o número de PMEs brasileiras utilizando suas soluções de IA apresentou um salto expressivo, crescendo 9 vezes na comparação anual (e 8 vezes no consolidado da América Latina).

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A rápida adoção impulsiona o ecossistema do Gemini Enterprise, permitindo que empresas em crescimento combinem modelos leves para tarefas simples, como resumos de e-mails, com ferramentas avançadas para análise de dados complexos, automação e criação de agentes inteligentes.

Durante sessão keynote, nesta quinta-feira, 24, Thomas Kurian, CEO Global do Google Cloud, que veio ao Brasil para o evento, afirmou: “Agora estamos num mundo de agentes de IA”.

Já Milena Leal, country manager do Google Cloud no Brasil, garantiu que o país ganha importância na estratégia global da companhia à medida que cresce a demanda dos clientes por IA e computação em nuvem.

“Esses investimentos são reflexo em resposta à demanda dos clientes. O Brasil é um dos países mais relevantes da América Latina quando se pensa em evolução tecnológica mas esses investimentos no país se dão pela evolução dos nossos clientes”, jusitificou.

Automação e eficiência: o impacto direto nos negócios

Em vez de utilizarem ferramentas isoladas, as PMEs latinas usam a nuvem como catalisador para uma modernização completa de processos. A tecnologia está sendo aplicada em frentes como:

  • Atendimento ao cliente: Resolução ágil de chamados e suporte em canais de mensagens como WhatsApp e Instagram;
  • Automação de rotinas: Otimização de tarefas operacionais em gestão, folha de pagamento e logística;
  • Democratização dos dados: Geração de relatórios complexos em linguagem natural para colaboradores sem perfil técnico;
  • Marketing e vendas: Produção de peças publicitárias e propostas comerciais em poucas horas, reduzindo o custo por lead.

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Casos de sucesso no Brasil e na América Latina

No Transamérica Expo Center, o Google Cloud apresentou uma lista de novas PMEs regionais que estão acelerando resultados com suas ferramentas:

  • Romi (Brasil): A fabricante de máquinas industriais integrou a API do Gemini à tela de controle (IHM) de suas máquinas CNC. Operadores de fábrica agora tiram dúvidas operacionais instantaneamente com um assistente virtual baseado nos manuais oficiais e geram QR codes para vídeos instrutivos.
  • Angelus (Brasil): A indústria de produtos odontológicos usa o Gemini Enterprise para automatizar a extração de dados técnicos no setor de Pesquisa e Desenvolvimento, padronizando projetos de acordo com exigências regulatórias.
  • Convert (Brasil): A empresa de marketing e análise criou cinco agentes de IA especializados que respondem a perguntas de negócios em linguagem natural, acelerando a entrega de relatórios em 65% e reduzindo custos operacionais em 32%.
  • Growth Digital (LatAm): A representante de vendas de anúncios do Google criou mais de 113 agentes de IA, gerando propostas comerciais 5 vezes mais rápido e cortando o tempo de relatórios de campanha em 80%.
  • KLog.co (Chile): A logtech automatizou o processamento da documentação de fretes, reduzindo erros manuais em mais de 90% e multiplicando por dez sua capacidade de processamento de papéis.
  • WeSpeak (LatAm): Voltada para o setor hoteleiro, a plataforma de IA conversacional alcançou 85% de taxa de resolução nas conversas de atendimento e dobrou as vendas de seus clientes.

Treinamento e capacitação gratuita

Para apoiar a expansão dessas tecnologias, o Google reforçou a disponibilidade de programas gratuitos de treinamento na região. Por meio do Google Skills para Organizações, profissionais de pequenas e médias empresas têm acesso a cursos sob demanda e laboratórios práticos desenvolvidos com especialistas do Google Cloud e Google DeepMind, permitindo a conquista de certificações reconhecidas no mercado.

*Repórter viajou para o Google Cloud Summit Brasil 2026, em São Paulo, a convite do Google Brasil.

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