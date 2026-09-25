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GOOGLE CLOUD

Google Workspace inclui IA em vídeo, fotos, Meet e Planilhas

Anúncio traz edição de imagens, geração de vídeos e tradução simultânea em espanhol

Rafael Tiago
Por
Thomas Kurian, CEO global do Google Cloud
Thomas Kurian, CEO global do Google Cloud - Foto: Google Cloud/Divulgação

O Google Cloud Summit Brasil 2026 transformou São Paulo no epicentro da inovação tecnológica nesta semana, entre os dias 23 e 25 de setembro. Com corredores completamente lotados e uma atmosfera vibrante, o evento reuniu jornalistas, executivos e desenvolvedores de diversas áreas para acompanhar o futuro da inteligência artificial aplicada aos negócios e à produtividade diária.

A grande atração do summit foi a apresentação de Thomas Kurian, CEO global do Google Cloud. Em sua palestra, o executivo reforçou o compromisso da empresa em transformar a Era dos Agentes de IA em ferramentas acessíveis e intuitivas para os mais de 4 bilhões de usuários que utilizam o ecossistema do Google Workspace.

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Sucesso de público, organização e atrações interativas

Além do alto nível dos conteúdos apresentados nas palestras, a estrutura e a organização do evento foram amplamente elogiadas pelos participantes. A área de exposições contou com diversas tendas interativas que permitiram ao público testar, na prática, o poder dos novos modelos de inteligência artificial.

Um dos pontos altos do entretenimento no pavilhão foi a mesa de pebolim (o tradicional totó), que utilizava IA para analisar as jogadas em tempo real e fazer narrações ao vivo, demonstrando a baixa latência e a capacidade de processamento de contexto dos novos ecossistemas de visão computacional.

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Google Pics e Gemini Omni: criação visual direto no Workspace

No campo dos lançamentos, o destaque ficou por conta da chegada de ferramentas que levam a criação e edição de imagem e vídeo para dentro dos aplicativos do Workspace, eliminando a necessidade de softwares externos ou conhecimentos em programação.

  • Google Pics: Desenvolvido com o modelo Nano Banana, a ferramenta permite criar ou editar fotos usando comandos em linguagem natural. Integrada ao Docs, Slides e Drive, ela possibilita isolar objetos, traduzir textos mantendo o estilo original e colaborar em tempo real na mesma imagem. O recurso já está disponível para assinantes dos planos Google AI Pro e Ultra.
  • Gemini Omni no Google Vids: O novo modelo foi integrado ao painel lateral do editor de vídeos do Google. Com apenas uma descrição em texto ou o envio de um rascunho, os usuários podem gerar vídeos de alta qualidade, alterar cenários, ajustar iluminação ou criar avatares personalizados a partir de uma selfie e uma rápida amostra de voz. Para garantir a transparência, todos os clipes gerados contam com a marca d'água digital invisível SynthID.

Tradução simultânea no Google Meet e inteligência no Planilhas

Outra novidade aguardada pelo mercado corporativo foi a expansão da "Tradução Simultânea" no Google Meet, que agora suporta conversas em tempo real entre Português e Espanhol. O sistema traduz a fala mantendo o tom, a voz e a emoção do interlocutor. O Google anunciou ainda que, em breve, o recurso utilizará o Gemini 3.5 Live Translate, expandindo o suporte para mais de 70 idiomas e 2.000 combinações.

Para a análise de dados, foi apresentado o Sheets Canvas (Canva no Google Planilhas). A funcionalidade utiliza a IA para converter linhas e colunas em painéis visuais e "mini-apps" interativos por meio de prompts simples, facilitando o acompanhamento de métricas e comparativos em tempo real.

*Repórter viajou para o Google Cloud Summit Brasil 2026, em São Paulo, a convite do Google Brasil.

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