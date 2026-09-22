Com visual de iPhone, Xiaomi lança nova linha do Redmi Note 17 por R$ 5 mil

Siga o A TARDE no Google

A Xiaomi anunciou, nesta segunda-feira, 21, a chegada da linha Redmi Note 17 ao Brasil. Entre eles está o modelo Pro Max, que desembarca no mercado com um visual que lembra muito os iPhones, principalmente no conjunto das câmeras.

Além da versão Pro Max, o portfólio da linha no Brasil ainda é composto pelos modelos Pro e o básico, todos com tecnologia de conexão 5G.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A estratégia marca uma alteração na composição quando comparada à antiga geração, visto que a Xiaomi deixou de importar a versão mais básica do aparelho, limitada à conexão 4G.

Veja os preços

Com a baixa do modelo que suporta somente a conexão 4G, a nova linha de celulares da Xiaomi tem preços que variam de R$ 4.999,99 e podem chegar a até R$ 6.999,99. Confira:

REDMI Note 17 Pro 5G: 6 GB RAM + 256 GB – R$ 4.999,99

6 GB RAM + 256 GB – REDMI Note 17 Pro 5G: 8 GB RAM + 512 GB – R$ 5.999,99

8 GB RAM + 512 GB – REDMI Note 17 Pro Max: 8 GB RAM + 512 GB – R$ 6.999,99

Vale ressaltar que todo portfólio chega com a promessa de seis anos de atualizações de segurança e sai de fábrica com o Android 16.

Bateria gigante e inovadora

Além da exclusão do modelo mais básico da linha, a Xiaomi ainda se reinventou e adotou uma medida considerada estratégica para a nova família: baterias de alta capacidade.

O destaque desse segmento fica com o Redmi Note 17 Pro Max, que estreia uma bateria de impressionantes 9.210 mAh, que em uso moderado pode durar até 3 dias.

Redmi Note 17 Pro Max - Foto: Divulgação

Os outros aparelhos não ficam para trás, visto que o Redmi Note 17 Pro e o Redmi Note 17 5G contam com células de 8.340 mAh e 7.700 mAh, respectivamente.

Identidade visual polêmica

Os três celulares compartilham de uma identidade visual semelhante, porém polêmica, visto que ela lembra o design do iPhone 16, principalmente no conjunto das câmeras.

Comparação do novo Xiaomi com o iPhone 16 - Foto: Divulgação

Veja os principais destaques do aparelho

Redmi Note 17 Pro Max

Além da bateria de longa duração, o Redmi Note 17 Pro Max ainda foi equipado com um conjunto de câmeras de alta qualidade.

A lente principal é de 50 MP, abertura de f/1.59 e estabilização óptica de imagem (OIS). Vale ressaltar que a versão Pro Max é a única capaz de gravar vídeos em resolução 4K.

No Brasil, o Redmi Note 17 Pro Max chega em versão única, equipada com 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

Nova linha Xiaomi Redmi Note 17 - Foto: Divulgação

Redmi Note 17 Pro

O modelo intermediário da família Note 17, o Pro, não fica para trás quando olhamos para a bateria, visto que ele vem equipado com uma célula de 8.340 mAh, que garante uma boa autonomia para o aparelho.

Porém, com o ganho no sistema energético, o celular acabou perdendo a câmera de 200 MP, utilizada em sua geração anterior, e passou a adotar um sensor de 50 MP, com abertura de f/1.8 e estabilização óptica de imagem.

Redmi Note 17 Pro - Foto: Divulgação

Para sua chegada ao Brasil, o Redmi Note 17 Pro pode ser equipado com memórias de 6 GB ou 8 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

Redmi Note 17 5G

Já a versão mais básica da linha, o Redmi Note 17 5G, apresenta um salto comparado aos outros modelos de entrada da Xiaomi, já que ele não é uma variante limitada somente à conexão 4G.

Seguindo a premissa da família Note 17, ele também é equipado com uma bateria de 7.700 mAh, que também garante uma economia considerável.

Redmi Note 17 5G - Foto: Divulgação

Porém, assim como seus irmãos de linha, o Note 17 5G também recebeu um corte na sua qualidade da câmera, abandonando o sensor de 108 MP com OIS da geração anterior e passa a utilizar um sensor de 50 MP sem estabilização óptica.

Para o Brasil, o Redmi Note 15 chega com 6 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.