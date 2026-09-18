iPhone 18 Pro e Pro Max começam a ser vendidos no Brasil

Os novos lançamentos da Apple já estão disponíveis no Brasil. A venda do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max começou nesta sexta-feira, 18, em lojas de eletrônicos espalhadas por todo o país.

Operadoras de telecomunicações, empresas de varejo e bancos já estão realizando promoções para quem quiser garantir o aparelho em primeira mão. Dentre as ofertas estão parcelamento em até 27 vezes, descontos vinculados a planos pós-pagos e os famosos programas de troca de aparelhos antigos.

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Os valores variam entre R$ 11.999 e R$ 20.999 no iPhone 18 Pro, mudando de acordo com a capacidade de memória disponibilizada pelo aparelho. Já o iPhone 18 Pro Max pode custar entre R$ 12.999 e R$ 21.999.

A venda no Brasil começa no mesmo dia dos Estados Unidos, país que sedia as fábricas da Apple. A pré-venda dos produtos já haviam sido liberadas no dia 12 de setembro, com entrega prevista para quase um mês depois, entre a segunda e terceira semanas do mês de outubro.

Quais as novidades do iPhone 18?

O iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max contam com algumas mudanças significativas com relação aos modelos anteriores da Apple. Os novos aparelhos trazem o chip A20 Pro, que promete ser mais potente, e novas opções de cores, como prateado, glacial e bordô.

Os celulares também contam com avanços no sistema de câmeras. Dentre eles a abertura variável da tradicional câmera de 48 megapixels, que permite maior controle sobre a entrada de luz e os ajustes das imagens.

Com relação a bateria, a Apple revelou que o modelo Pro Max conta com a maior duração de bateria já registrada em um iPhone Pro, garantindo até 45 horas de reprodução de vídeo nos modelos exclusivamente com eSIM.

A Apple também redesenhou o sistema de refrigeração dos telefones, que evitam o superaquecimento. Os novos aparelhos possuem uma câmara de vapor três vezes maior do que a anterior.