Pix sem celular? Tecnologia usa a palma da mão para autorizar pagamentos

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Uma nova tecnologia poderá permitir pagamentos por Pix com a palma da mão e sem a necessidade de um celular no Brasil. O sistema, chamado PalmAI, foi criado em parceria entre a Positivo Tecnologia e a Tencent Cloud e também pode ser integrado a cartões de débito e crédito.



O sistema foi divulgado durante o Autocom 2026, em São Paulo, e passou a ser apresentado para varejistas, adquirentes e empresas de integração.

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Entre os segmentos apontados como os possíveis interessados pela PalmAI estão supermercados, farmácias, restaurantes e estabelecimentos.

Como funciona a tecnologia?

Para utilizar a tecnologia, o cliente deve cadastrar a palma da mão. O sistema analisa características visíveis e desenho dos vasos sanguíneos sob a pele, produzindo uma identificação biométrica individual.

De acordo com as empresas, após o cadastro, o pagamento pode ser autorizado em cerca de meio segundo. Na prática, o consumidor não precisa efetuar uma transação por aproximação ou escanear um QR Code.

No caso de pagamentos com o Pix, a palma da mão atuaria como forma de identificação e autenticação. Ainda assim, o sistema do Banco Central continuaria responsável pela transferência do dinheiro, enquanto a biometria agilizaria o processo de pagamento feito pelo celular.

Tecnologia é segura?

Para proteger o sistema de possíveis fraudes, o PalmAI utiliza mecanismos de prova de vida, criados para verificar se existe uma pessoa real usando o equipamento.

A tecnologia combina a imagem externa da mão e o padrão vascular como uma forma de aumentar a precisão do reconhecimento.

Também existe a possibilidade de cadastrar formas diferentes de pagamento para cada mão. Enquanto uma palma pode ser associada ao Pix e a outra a um cartão de débito ou crédito.

A tecnologia, no entanto, entrará no mercado brasileiro de forma progressiva. Isso por depender da integração com bancos, adquirentes, varejistas e da instalação de leitores compatíveis. Por isso, o sistema deve aparecer inicialmente em redes de maior porte.