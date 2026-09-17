STF vira jogo de luta com “Xandão” e ministros em combates virtuais

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As disputas que normalmente acontecem nos plenários do Supremo Tribunal Federal (STF) ganharam uma versão inusitada fora dos tribunais. Um jogo de luta inspirado em clássicos dos arcades transformou os dez ministros da Corte em personagens jogáveis, com direito a golpes especiais, cenários temáticos e diferentes modalidades de combate.

Batizado de Supremo Tribunal Fighters, o jogo faz referência direta a franquias consagradas do gênero, como Street Fighter e The King of Fighters. Na prática, o jogador escolhe um dos ministros para enfrentar os demais em uma representação virtual dos embates que envolvem a mais alta instância do Judiciário brasileiro.

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Os dez personagens disponíveis são Edson Fachin, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Entre os personagens, Alexandre de Moraes, apresentado pelo apelido de “Xandão”, é o mais escolhido pelos jogadores. Cada integrante da Corte recebeu características próprias dentro da dinâmica do game, com golpes e poderes associados a acontecimentos e elementos relacionados à atuação dos ministros no STF.

De Brasília para a arena

A ambientação também segue a proposta de transformar elementos da política e do Judiciário em referências de um tradicional jogo de luta.

As batalhas podem acontecer em cenários como o plenário do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes. Os locais conhecidos do cenário político brasileiro passam, assim, a funcionar como arenas de combate dentro da lógica dos arcades.

Além da escolha dos personagens e dos cenários, a estrutura do jogo reproduz diferentes possibilidades encontradas nos títulos clássicos do gênero.

O jogador pode optar pelo modo arcade, enfrentar adversários em um duelo livre ou escolher o modo versus, que permite uma disputa entre duas pessoas utilizando o mesmo teclado.

Ministros ganham golpes próprios

A principal característica do game está na adaptação dos ministros para a linguagem dos jogos de luta.

Cada personagem recebeu poderes e golpes específicos, desenvolvidos a partir de referências a acontecimentos relacionados ao STF. A proposta transforma episódios e características reconhecíveis do universo da Corte em elementos da mecânica do jogo.

Alexandre de Moraes, por exemplo, aparece entre os personagens disponíveis sob o apelido de “Xandão” e ocupa a posição de personagem mais escolhido pelos jogadores.

A construção dos personagens combina, portanto, a representação dos ministros com elementos típicos dos jogos de luta, em uma releitura que aproxima o universo institucional do STF da estética dos antigos arcades.

Produção em menos de 24 horas

O jogo foi criado por Felipe Pacheco, que utilizou inteligência artificial em todo o processo de desenvolvimento.

Segundo a proposta apresentada pelo criador, o Supremo Tribunal Fighters foi produzido em menos de 24 horas, utilizando ferramentas de IA para transformar a ideia inicial em um jogo funcional.

O resultado é uma experiência que mistura referências da política brasileira, do Judiciário e da cultura dos videogames. Em vez das tradicionais arenas dos jogos de luta, o jogador encontra alguns dos principais espaços simbólicos da política nacional.

Acesso gratuito

O Supremo Tribunal Fighters pode ser acessado gratuitamente diretamente pelo navegador. Não é necessário instalar o jogo para participar das disputas.

A proposta transforma os dez ministros do STF em personagens de uma experiência que reproduz a lógica dos clássicos jogos de luta, mas substitui os tradicionais lutadores por figuras que fazem parte do cotidiano institucional do país.