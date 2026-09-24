TECNOLOGIA
Google Cloud aposta em inovação na IA para acelerar negócios no Brasil
As novidades foram anunciadas durante o Google Cloud Summit Brasil, em São Paulo
O Google Cloud anunciou inovações em toda a sua stack de Inteligência Artificial com objetivo de apoiar organizações no Brasil e na América Latina no uso da IA agêntica em escala e gerar impacto real nos negócios. As novidades foram anunciadas durante o Google Cloud Summit Brasil, nesta quinta-feira, 24.
A IA agêntica é um sistema de inteligência artificial autônomo que toma decisões, planeja e executa fluxos de trabalho inteiros do início ao fim com mínima supervisão humana.
Apesar de o Brasil ter 62% das organizações brasileiras implementando e acelerando a adoção de agentes de IA, apenas 17% consolidaram essa implementação com os níveis de governança necessários para adotá-los em múltiplos processos críticos. Os dados são de um novo estudo encomendado pelo Google Cloud e realizado pela IDC e Provokers.
Para superar essas barreiras, o Google Cloud oferece a base integrada necessária focada em:
- Gerenciar custos de processamento
- Suportar cargas intensas de trabalho de agentes
- Ancorar (grounding) dados com segurança
- Aplicar governança.
“À medida que as empresas implementam mais a IA agêntica, os clientes nos relatam que frequentemente enfrentam os mesmos três desafios: custo, clareza sobre o valor de negócios e a necessidade de controles de nível corporativo.”, afirma Thomas Kurian, CEO do Google Cloud.
“A stack integrada do Google Cloud resolve esses desafios para organizações em qualquer lugar, fornecendo a infraestrutura segura, os modelos e a plataforma de que precisam para escalar suas ambições de IA com total confiança.”, continuou.
Planos de expansão e alta performace
Para atender à rápida adoção do Gemini Enterprise - plataforma corporativa de inteligência artificial generativa e agêntica do Google Cloud -, e à crescente demanda pelo Google Cloud na América do Sul, o Google planeja dobrar a sua infraestrutura técnica no Brasil até 2030, expandindo a capacidade local de processamento, armazenamento e processamento de IA de alta performance.
Confira quais os investimentos:
- Residência de dados local: A partir de 15 de outubro, a versão web do Gemini Enterprise passará a suportar o processamento local de dados para o Gemini 3.5 Flash no Brasil, somando-se ao suporte já existente para o armazenamento de dados de clientes voltado para fluxos de trabalho de agentes. Essas melhorias garantirão alta disponibilidade, recuperação de desastres e baixíssima latência para cargas de trabalho de IA corporativa críticas. Isso apoia o alinhamento das empresas às exigências regulatórias brasileiras e de soberania de dados.
- Privacidade absoluta: Em todas as regiões e modelos, o compromisso corporativo do Google Cloud é rigoroso: os dados e resultados dos clientes nunca são utilizados para treinar modelos de linguagem base sem consentimento explícito.
- Processamento de ponta próximo ao usuário: Para processar essas cargas de trabalho localmente, as máquinas virtuais (VMs) Google Cloud G4 — equipadas com GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwel Server Edition — já estão disponíveis na região de nuvem de São Paulo. Essa disponibilidade regional oferece aceleradores de IA de última geração, entregando o alto desempenho necessário para inferências pesadas e cargas de trabalho em tempo real em uma infraestrutura segura e mais próxima dos usuários.
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Novos recursos do Gemini Enterprise e Data Cloud para acelerar a IA Agêntica
O Gemini Enterprise capacita organizações e colaboradores a criar, implantar e gerenciar agentes de IA ancorados em dados corporativos em tempo real e protegidos por controles de governança integrados.
O Google Cloud está introduzindo novos recursos no Gemini Enterprise e no Data Cloud que reduzem o atrito operacional na transição do protótipo para a produção, oferecendo ambientes de teste e dados para implementar agentes de forma segura e em escala:
- Projects (Projetos): Um espaço dedicado para utilizar o Gemini Enterprise com um conjunto específico de arquivos ou documentos para um colaborador individual ou compartilhado com uma equipe. Os projetos são persistentes, mantendo o histórico organizacional, contexto e estado operacional ao longo do tempo.
- Skills Registry (Registro de Habilidades): Centraliza e gerencia as habilidades (skils) em toda a organização, definindo políticas de uso para cada agente, indivíduo ou equipe. As habilidades são conjuntos de instruções, scripts e recursos que ensinam um agente a realizar uma tarefa especializada.
- Agent Sandbox (Ambiente Seguro para Agentes): Ambiente isolado, seguro e gerenciado para que os agentes compilem e executem códigos, utilizem interfaces de linha de comando (CLI) ou operem um ambiente de computação completo (incluindo navegação web, cliques e capturas de tela).
- AlloyDB para Agentes: Introduz uma arquitetura PostgreSQL de última geração projetada para suportar milhões de agentes de IA colaborativos, permitindo consultas operacionais em tempo real e análises de lakehouse sem impactar os sistemas principais de produção.
Empresas brasileiras e agentes com o Gemini Enterprise
Líderes de diversos setores no Brasil — do jurídico ao agronegócio, passando pelo varejo e serviços financeiros — já colocaram o Gemini Enterprise no centro de suas estratégias de IA:
- Bradesco: Utiliza o Gemini Enterprise para automatizar análises fiscais, contábeis e contratuais, reduzindo o tempo de revisão de documentos de uma hora para apenas cinco minutos.
- CNA: Oferece inteligência agronômica e orientação técnica a milhões de produtores rurais brasileiros por meio de um assistente de IA conversacional diretamente no WhatsApp.
- Livelo: Automatiza processos críticos de negócios, como moderação de avaliações e o funil digital de canais e campanhas, recuperando 20 mil horas por ano para dedicação à estratégia e inovação.
- Sabesp: Automatiza seu fluxo de trabalho jurídico, utilizando agentes de IA para identificar possíveis multas e acelerar a preparação de defesas, aumentando significativamente a eficiência em contenciosos.
- SulAmérica: Cria agentes especializados com governança para tarefas repetitivas, como chamados e relatórios, liberando centenas de horas operacionais para as equipes de negócios, TI e dados.
Para acelerar essa adoção, o Google Cloud está expandindo sua equipe local de Forward-Deployed Engineers (FDEs) — engenheiros especializados em IA que trabalham integrados diretamente às equipes técnicas dos clientes.
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Soluções em segurança
Para auxiliar as organizações locais a protegerem seus ambientes, a cibersegurança precisa operar na velocidade das máquinas. O Google Cloud anunciou novas soluções em seu portfólio de segurança para proteger códigos, bancos de dados e plataformas corporativas:
- Avaliação gratuita de exposição de segurança: Em parceria com a Wiz, empresas no Brasil terão acesso a uma varredura gratuita usando o Red Agent — uma ferramenta de teste de invasão (pentest) baseada em IA que detecta riscos complexos e exploráveis de forma ágil. A avaliação analisa a superfície de ataque externa, valida vulnerabilidades e gera um relatório priorizado para correção.
- Expansões do Model Armor: Inclui novo suporte nativo para triagem de imagens, detecção aprimorada de injeção indireta de comandos (prompt injection) em arquivos do Google Workspace e uma janela de contexto expandida de até 64 mil tokens (em Disponibilidade Geral/GA). O Model Armor também adiciona listas de exclusão para reduzir falsos positivos e suporte estendido a modelos Anthropic hospedados no Gemini Enterprise (em Public Preview).
- Controles de acesso corporativos para fluxos autônomos: O Auth Manager (em Disponibilidade Geral/GA) foi desenvolvido para reduzir ou eliminar a necessidade de código personalizado para atualização de tokens, gerenciamento de credenciais e injeções em fluxos OAuth complexos. Além disso, o suporte a JSON Web Token (JWT) (Public Preview) permite autenticação criptograficamente atestada para uma orquestração segura de agente para agente (A2A).
Capacitação de brasileiros
O Google Cloud também lança uma grande iniciativa para distribuir 10 mil vouchers gratuitos de certificação para desenvolvedores no Brasil. O objetivo é remover barreiras financeiras ao acesso a certificações profissionais e fortalecer o ecossistema técnico local.
O programa apoia o compromisso do Google Cloud de capacitar 3 milhões de brasileiros em tecnologias de nuvem e IA até 2030, oferecendo credenciais reconhecidas pelo mercado, como as certificações Associate Cloud Engineer e Generative AI Leader.
Além disso, durante o Summit em São Paulo, o Google Cloud realizará a próxima edição do Capacita+, a iniciativa híbrida e gratuita de treinamento em IA criada para capacitar estudantes, profissionais de áreas não técnicas e desenvolvedores no Brasil e na América Latina. Em parceria com mais de 150 instituições de ensino do país, o evento tem como meta treinar 200 mil pessoas em um único dia.
*Rafael Tiago viajou a São Paulo para acompanhar o Google Cloud Summit Brasil a convite do Google.