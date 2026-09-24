Google Cloud aposta em inovação na IA para acelerar negócios no Brasil

Siga o A TARDE no Google

O Google Cloud anunciou inovações em toda a sua stack de Inteligência Artificial com objetivo de apoiar organizações no Brasil e na América Latina no uso da IA agêntica em escala e gerar impacto real nos negócios. As novidades foram anunciadas durante o Google Cloud Summit Brasil, nesta quinta-feira, 24.

A IA agêntica é um sistema de inteligência artificial autônomo que toma decisões, planeja e executa fluxos de trabalho inteiros do início ao fim com mínima supervisão humana.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de o Brasil ter 62% das organizações brasileiras implementando e acelerando a adoção de agentes de IA, apenas 17% consolidaram essa implementação com os níveis de governança necessários para adotá-los em múltiplos processos críticos. Os dados são de um novo estudo encomendado pelo Google Cloud e realizado pela IDC e Provokers.

Para superar essas barreiras, o Google Cloud oferece a base integrada necessária focada em:

Gerenciar custos de processamento

Suportar cargas intensas de trabalho de agentes

Ancorar (grounding) dados com segurança

Aplicar governança.

“À medida que as empresas implementam mais a IA agêntica, os clientes nos relatam que frequentemente enfrentam os mesmos três desafios: custo, clareza sobre o valor de negócios e a necessidade de controles de nível corporativo.”, afirma Thomas Kurian, CEO do Google Cloud.

“A stack integrada do Google Cloud resolve esses desafios para organizações em qualquer lugar, fornecendo a infraestrutura segura, os modelos e a plataforma de que precisam para escalar suas ambições de IA com total confiança.”, continuou.

Planos de expansão e alta performace

Para atender à rápida adoção do Gemini Enterprise - plataforma corporativa de inteligência artificial generativa e agêntica do Google Cloud -, e à crescente demanda pelo Google Cloud na América do Sul, o Google planeja dobrar a sua infraestrutura técnica no Brasil até 2030, expandindo a capacidade local de processamento, armazenamento e processamento de IA de alta performance.

Confira quais os investimentos:

Residência de dados local: A partir de 15 de outubro, a versão web do Gemini Enterprise passará a suportar o processamento local de dados para o Gemini 3.5 Flash no Brasil, somando-se ao suporte já existente para o armazenamento de dados de clientes voltado para fluxos de trabalho de agentes. Essas melhorias garantirão alta disponibilidade, recuperação de desastres e baixíssima latência para cargas de trabalho de IA corporativa críticas. Isso apoia o alinhamento das empresas às exigências regulatórias brasileiras e de soberania de dados.

A partir de 15 de outubro, a versão web do Gemini Enterprise passará a suportar o processamento local de dados para o Gemini 3.5 Flash no Brasil, somando-se ao suporte já existente para o armazenamento de dados de clientes voltado para fluxos de trabalho de agentes. Essas melhorias garantirão alta disponibilidade, recuperação de desastres e baixíssima latência para cargas de trabalho de IA corporativa críticas. Isso apoia o alinhamento das empresas às exigências regulatórias brasileiras e de soberania de dados. Privacidade absoluta: Em todas as regiões e modelos, o compromisso corporativo do Google Cloud é rigoroso: os dados e resultados dos clientes nunca são utilizados para treinar modelos de linguagem base sem consentimento explícito.

Em todas as regiões e modelos, o compromisso corporativo do Google Cloud é rigoroso: os dados e resultados dos clientes nunca são utilizados para treinar modelos de linguagem base sem consentimento explícito. Processamento de ponta próximo ao usuário: Para processar essas cargas de trabalho localmente, as máquinas virtuais (VMs) Google Cloud G4 — equipadas com GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwel Server Edition — já estão disponíveis na região de nuvem de São Paulo. Essa disponibilidade regional oferece aceleradores de IA de última geração, entregando o alto desempenho necessário para inferências pesadas e cargas de trabalho em tempo real em uma infraestrutura segura e mais próxima dos usuários.

Novos recursos do Gemini Enterprise e Data Cloud para acelerar a IA Agêntica

O Gemini Enterprise capacita organizações e colaboradores a criar, implantar e gerenciar agentes de IA ancorados em dados corporativos em tempo real e protegidos por controles de governança integrados.

O Google Cloud está introduzindo novos recursos no Gemini Enterprise e no Data Cloud que reduzem o atrito operacional na transição do protótipo para a produção, oferecendo ambientes de teste e dados para implementar agentes de forma segura e em escala:

Projects (Projetos): Um espaço dedicado para utilizar o Gemini Enterprise com um conjunto específico de arquivos ou documentos para um colaborador individual ou compartilhado com uma equipe. Os projetos são persistentes, mantendo o histórico organizacional, contexto e estado operacional ao longo do tempo.

Um espaço dedicado para utilizar o Gemini Enterprise com um conjunto específico de arquivos ou documentos para um colaborador individual ou compartilhado com uma equipe. Os projetos são persistentes, mantendo o histórico organizacional, contexto e estado operacional ao longo do tempo. Skills Registry (Registro de Habilidades) : Centraliza e gerencia as habilidades (skils) em toda a organização, definindo políticas de uso para cada agente, indivíduo ou equipe. As habilidades são conjuntos de instruções, scripts e recursos que ensinam um agente a realizar uma tarefa especializada.

Agent Sandbox (Ambiente Seguro para Agentes): Ambiente isolado, seguro e gerenciado para que os agentes compilem e executem códigos, utilizem interfaces de linha de comando (CLI) ou operem um ambiente de computação completo (incluindo navegação web, cliques e capturas de tela).

Ambiente isolado, seguro e gerenciado para que os agentes compilem e executem códigos, utilizem interfaces de linha de comando (CLI) ou operem um ambiente de computação completo (incluindo navegação web, cliques e capturas de tela). AlloyDB para Agentes: Introduz uma arquitetura PostgreSQL de última geração projetada para suportar milhões de agentes de IA colaborativos, permitindo consultas operacionais em tempo real e análises de lakehouse sem impactar os sistemas principais de produção.

Empresas brasileiras e agentes com o Gemini Enterprise

Líderes de diversos setores no Brasil — do jurídico ao agronegócio, passando pelo varejo e serviços financeiros — já colocaram o Gemini Enterprise no centro de suas estratégias de IA:

Bradesco: Utiliza o Gemini Enterprise para automatizar análises fiscais, contábeis e contratuais, reduzindo o tempo de revisão de documentos de uma hora para apenas cinco minutos.

Utiliza o Gemini Enterprise para automatizar análises fiscais, contábeis e contratuais, reduzindo o tempo de revisão de documentos de uma hora para apenas cinco minutos. CNA: Oferece inteligência agronômica e orientação técnica a milhões de produtores rurais brasileiros por meio de um assistente de IA conversacional diretamente no WhatsApp.

Oferece inteligência agronômica e orientação técnica a milhões de produtores rurais brasileiros por meio de um assistente de IA conversacional diretamente no WhatsApp. Livelo : Automatiza processos críticos de negócios, como moderação de avaliações e o funil digital de canais e campanhas, recuperando 20 mil horas por ano para dedicação à estratégia e inovação.

: Automatiza processos críticos de negócios, como moderação de avaliações e o funil digital de canais e campanhas, recuperando 20 mil horas por ano para dedicação à estratégia e inovação. Sabesp : Automatiza seu fluxo de trabalho jurídico, utilizando agentes de IA para identificar possíveis multas e acelerar a preparação de defesas, aumentando significativamente a eficiência em contenciosos.

: Automatiza seu fluxo de trabalho jurídico, utilizando agentes de IA para identificar possíveis multas e acelerar a preparação de defesas, aumentando significativamente a eficiência em contenciosos. SulAmérica : Cria agentes especializados com governança para tarefas repetitivas, como chamados e relatórios, liberando centenas de horas operacionais para as equipes de negócios, TI e dados.

Para acelerar essa adoção, o Google Cloud está expandindo sua equipe local de Forward-Deployed Engineers (FDEs) — engenheiros especializados em IA que trabalham integrados diretamente às equipes técnicas dos clientes.

Soluções em segurança

Para auxiliar as organizações locais a protegerem seus ambientes, a cibersegurança precisa operar na velocidade das máquinas. O Google Cloud anunciou novas soluções em seu portfólio de segurança para proteger códigos, bancos de dados e plataformas corporativas:

Avaliação gratuita de exposição de segurança: Em parceria com a Wiz, empresas no Brasil terão acesso a uma varredura gratuita usando o Red Agent — uma ferramenta de teste de invasão (pentest) baseada em IA que detecta riscos complexos e exploráveis de forma ágil. A avaliação analisa a superfície de ataque externa, valida vulnerabilidades e gera um relatório priorizado para correção.

Em parceria com a Wiz, empresas no Brasil terão acesso a uma varredura gratuita usando o Red Agent — uma ferramenta de teste de invasão (pentest) baseada em IA que detecta riscos complexos e exploráveis de forma ágil. A avaliação analisa a superfície de ataque externa, valida vulnerabilidades e gera um relatório priorizado para correção. Expansões do Model Armor: Inclui novo suporte nativo para triagem de imagens, detecção aprimorada de injeção indireta de comandos (prompt injection) em arquivos do Google Workspace e uma janela de contexto expandida de até 64 mil tokens (em Disponibilidade Geral/GA). O Model Armor também adiciona listas de exclusão para reduzir falsos positivos e suporte estendido a modelos Anthropic hospedados no Gemini Enterprise (em Public Preview).

Inclui novo suporte nativo para triagem de imagens, detecção aprimorada de injeção indireta de comandos (prompt injection) em arquivos do Google Workspace e uma janela de contexto expandida de até 64 mil tokens (em Disponibilidade Geral/GA). O Model Armor também adiciona listas de exclusão para reduzir falsos positivos e suporte estendido a modelos Anthropic hospedados no Gemini Enterprise (em Public Preview). Controles de acesso corporativos para fluxos autônomos: O Auth Manager (em Disponibilidade Geral/GA) foi desenvolvido para reduzir ou eliminar a necessidade de código personalizado para atualização de tokens, gerenciamento de credenciais e injeções em fluxos OAuth complexos. Além disso, o suporte a JSON Web Token (JWT) (Public Preview) permite autenticação criptograficamente atestada para uma orquestração segura de agente para agente (A2A).

Capacitação de brasileiros

O Google Cloud também lança uma grande iniciativa para distribuir 10 mil vouchers gratuitos de certificação para desenvolvedores no Brasil. O objetivo é remover barreiras financeiras ao acesso a certificações profissionais e fortalecer o ecossistema técnico local.

O programa apoia o compromisso do Google Cloud de capacitar 3 milhões de brasileiros em tecnologias de nuvem e IA até 2030, oferecendo credenciais reconhecidas pelo mercado, como as certificações Associate Cloud Engineer e Generative AI Leader.

Além disso, durante o Summit em São Paulo, o Google Cloud realizará a próxima edição do Capacita+, a iniciativa híbrida e gratuita de treinamento em IA criada para capacitar estudantes, profissionais de áreas não técnicas e desenvolvedores no Brasil e na América Latina. Em parceria com mais de 150 instituições de ensino do país, o evento tem como meta treinar 200 mil pessoas em um único dia.

*Rafael Tiago viajou a São Paulo para acompanhar o Google Cloud Summit Brasil a convite do Google.

