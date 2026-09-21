BRASIL
IA muda rotina de restaurantes e promete facilitar gestão dos negócios
Ferramentas analisam dados, sugerem estratégias e automatizam tarefas para para apoiar empreendedor
A inteligência artificial começa a ocupar um espaço cada vez maior na rotina de restaurantes e promete mudar a forma como pequenos e grandes negócios lidam com gestão, atendimento e relacionamento com os clientes.
A tecnologia, que já aparece em ferramentas capazes de analisar informações e automatizar tarefas, foi um dos temas discutidos durante o iFood Move, em São Paulo, nos dias 16 e 17 de setembro, evento cujo o portal A TARDE esteve presente.
No local, aconteceu o lançamento do Toqan, ferramenta de inteligência artificial que passou a ser utilizada pelo iFood. Desenvolvida pela Prosus em parceria com o aplicativo de delivery, a estratégia integra diversas informações de modo seguro e inteligente.
A expectativa é que o recuso ajude os estabelecimentos a tomarem decisões com base em dados e reduzam o tempo gasto em atividades operacionais.
Entre as possibilidades estão:
- Identificar o comportamento dos consumidores;
- análise de pedidos;
- apoio na gestão do negócio;
- criação de estratégias mais personalizadas para o relacionamento com os clientes;
- criação de dashboards com informações integradas do iFood;
- construção do próprio formato de análise;
- criar painéis de avaliações combinadas de todas os restaurantes da rede do proprietário;
- captar detalhes da operação que criem sugestões e ideias para melhorar a rotina do estabelecimento;
- personalizando das avaliações e ferramentas de acordo com a necessidade do negócio;
- gerar automaticamente escalas de turnos da equipe;
- melhorar as imagens do cardápio;
- criar campanhas de marketing para redes sociais;
- receber alertas sobre problemas operacionais.
A ferramenta conta com agentes especializados de Marketing, que analisa o retorno sobre investimento de campanhas dentro da plataforma, e de rede social, para analisar a estratégia de comunicação do restaurante, ajudando a ajustar tom, frequência e conteúdo.
Além disso, a expectativa é de que, em breve, será possível conectar múltiplos sistemas ao Toqan, para ter uma visão 360º do negócio, e os restaurantes poderão compartilhar os aplicativos que criarem em um espaço colaborativo dentro da plataforma.
A proposta é aplicar a tecnologia para interpretar informações e auxiliar na tomada de decisões, aproximando os dados da rotina dos empreendedores.
Como o Toqan funciona?
A ferramenta será liberada inicialmente de forma gratuita para parceiros e donos de restaurantes presentes no iFood Move e, posteriormente, para todos os restaurantes do Brasil.
O acesso é feito por navegador comum, com o mesmo login do Portal do Parceiro, e relatórios também chegam por WhatsApp, sem necessidade de instalar aplicativo. A ferramenta já está disponível inicialmente para quem é parceiro do iFood e nos meses seguintes ao lançamento para restaurantes fora da plataforma.
O parceiro pergunta dúvidas, curiosidades e possibilidades em linguagem natural, questões como “Por que meus cancelamentos subiram esta semana?" ou "Como estão as avaliações do meu restaurante comparadas às dos concorrentes?", e recebe uma resposta estruturada, sem precisar de curso, manual ou abrir vários sistemas diferentes.
Para análises mais elaboradas, o dono do restaurante pode pedir, por exemplo, para cruzar a planilha de vendas do mês com os custos dos pratos e apontar quais itens descontinuar, entender por que uma unidade está se saindo melhor que a outra e replicar as práticas que funcionam, identificar gargalos no tempo de preparo e receber recomendações de otimização, ou para reescrever as descrições dos pratos com pior conversão no cardápio.
De acordo com o Ifood, o que diferencia o Toqan dos demais assistentes de inteligência artificial é o treinamento, pois a ferramenta foi construída com dados anonimizados do setor de alimentação fora do lar, acumulados pela empresa ao longo de 15 anos de operação no Brasil, o que permite que a tecnologia vá além da análise de informações.
O lançamento chega num momento em que a inteligência artificial ainda é pouco explorada por quem toca um restaurante no dia a dia. Segundo o levantamento "Tendências do Ecossistema de Foodservice 2025", da Galunion, a adoção de IA entre estabelecimentos independentes saltou de 7% em 2023 para 18% em 2025 - crescimento relevante, mas ainda distante dos 43% das grandes redes de alimentação no mesmo período.
Leia Também:
Versão piloto
Antes do lançamento, o Toqan passou por operação piloto com mais de 3.800 restaurantes. O iFood afirma que essa é a primeira etapa de um plano maior: novas funcionalidades devem ser incorporadas à ferramenta nos próximos meses.
Em breve, Toqan também estará conectado a APIs de sistemas de ponto de venda, conseguindo gerar uma visão integrada do universo online com o salão dos restaurantes.
Para os restaurantes, a mudança pode representar uma gestão menos baseada em tentativa e erro. Informações que antes exigiam análises manuais podem ser organizadas pela tecnologia, permitindo que o empreendedor identifique padrões de consumo, compreenda melhor o público e encontre oportunidades para melhorar a operação.
O uso da IA também pode impactar a relação com o consumidor. Ao analisar preferências e comportamentos, as ferramentas podem contribuir para experiências mais personalizadas, desde recomendações até estratégias de comunicação e fidelização.
A tendência é que a inteligência artificial funcione como uma ferramenta de apoio para que os empreendedores tenham mais informações na hora de tomar decisões e possam concentrar esforços em aspectos estratégicos do negócio.
Durante o iFood Move, o avanço da tecnologia no setor de alimentação apareceu ligado a uma transformação mais ampla do mercado, em que restaurantes passam a utilizar cada vez mais recursos digitais para administrar operações e conhecer seus clientes.
iFood IA
Além do Toqan, o evento também apresentou o iFood IA, inteligência que acompanha a operação em quatro lugares simultaneamente: Portal do Parceiro, App do Parceiro, Gestor de Pedidos e WhatsApp.
Enquanto o Toqan para restaurantes responde ao que você pergunta, o iFood IA antecipa o que você ainda não perguntou. Ele analisa pedidos, faturamento, cancelamentos e avaliações em tempo real, compara a performance do seu restaurante com a de concorrentes da mesma região e sugere ajustes de cardápio, preço e combos, com a ação disponível a um toque, sem sair da plataforma.
"O iFood IA faz essa camada de interpretação no dado e sugerir. 'Parece que esse item aqui tem muito problema de cancelamento. Você não quer tirar ele do seu cadastro? Se sim, aperta aqui'. A inteligência artificial vai tirar ele do seu cadastro [...] Essa é uma forma de a gente ajudar o empresário a ter oportunidade", exemplificou Beatriz Pentagna, diretora de marketing do iFood, durante coletiva de imprensa.
Entre as funcionalidades estão:
- Acompanhar a operação do restaurante em tempo real, com mentoria ativa pelo WhatsApp;
- Identificar oportunidades de crescimento direto na home do Portal do Parceiro, sem precisar procurar;
- Analisar o cardápio automaticamente e receber sugestões de ajustes que podem aumentar vendas;
- Ajustar preços com base em dados reais de mercado e no seu histórico de vendas;
- Resolver dúvidas financeiras (repasses, taxas, pendências) sem precisar abrir chamado.
A ferramenta foi treinada com mais de 170 modelos de IA em produção, construídos a partir do comportamento real de consumo e dos padrões de sazonalidade do mercado brasileiro. O acesso é gratuito e está incluso na taxa contratual de quem já é parceiro iFood.
IA para clientes
Além de usar da tecnologia para auxiliar restaurantes, o iFood também tem uma inteligência artificial para facilitar a vida dos clientes. Desde outubro de 2025, o assistente de IA Ailo, permite realizar pedidos através do WhatsApp.
A ferramenta compreende linguagem natural e interpreta intenções de consumo de forma intuitiva, indo além de comandos pré-definidos e entende contextos complexos.
Com o Ailo, o consumidor pode conversar naturalmente, expressando suas vontades e preferências, como em frases do dia a dia:
- “Quero um jantar romântico hoje”
- “Gostaria de uma comida leve que chegue em até 30 minutos”
- “Quero pedir em restaurantes que estejam com promoção”.
Para utilizar, os clientes devem enviar mensagens para o WhatsApp no número +55 11 91150-4025.
Tecnologia ganha espaço dentro e fora do digital
A experiência de ir a um restaurante também começa a incorporar ferramentas digitais. Com o iFood para Comer Fora, a empresa amplia a atuação para além do delivery e passa a reunir recursos voltados para quem está consumindo presencialmente.
Entre as novidades está o Pagar na Mesa, que permite ao cliente realizar o pagamento da conta pelo celular, sem necessidade do auxílio de um funcionário do estabelecimento. A proposta é tornar mais prática uma etapa comum da experiência em restaurantes, reduzindo processos manuais e integrando o consumo presencial ao ambiente digital.
A oferta cria uma proposta de fidelização, pois o cliente passa a ter acesso a brindes e cashback toda vez que utilizar o serviço.
A mudança acompanha um movimento de digitalização dos restaurantes, que passam a utilizar tecnologia não apenas para receber pedidos, mas também para facilitar o atendimento, o pagamento e o relacionamento com o consumidor.
Mais do que substituir tarefas, a inteligência artificial começa a assumir o papel de uma espécie de apoio aos empreendedores e clientes.
* Repórter viajou para São Paulo, à convite do Ifood.