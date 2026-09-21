IA muda rotina de restaurantes e promete facilitar gestão dos negócios

A inteligência artificial começa a ocupar um espaço cada vez maior na rotina de restaurantes e promete mudar a forma como pequenos e grandes negócios lidam com gestão, atendimento e relacionamento com os clientes.

A tecnologia, que já aparece em ferramentas capazes de analisar informações e automatizar tarefas, foi um dos temas discutidos durante o iFood Move, em São Paulo, nos dias 16 e 17 de setembro, evento cujo o portal A TARDE esteve presente.

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No local, aconteceu o lançamento do Toqan, ferramenta de inteligência artificial que passou a ser utilizada pelo iFood. Desenvolvida pela Prosus em parceria com o aplicativo de delivery, a estratégia integra diversas informações de modo seguro e inteligente.

A expectativa é que o recuso ajude os estabelecimentos a tomarem decisões com base em dados e reduzam o tempo gasto em atividades operacionais.

Entre as possibilidades estão:

Identificar o comportamento dos consumidores;

análise de pedidos;

apoio na gestão do negócio;

criação de estratégias mais personalizadas para o relacionamento com os clientes;

criação de dashboards com informações integradas do iFood;

construção do próprio formato de análise;

criar painéis de avaliações combinadas de todas os restaurantes da rede do proprietário;

captar detalhes da operação que criem sugestões e ideias para melhorar a rotina do estabelecimento;

personalizando das avaliações e ferramentas de acordo com a necessidade do negócio;

gerar automaticamente escalas de turnos da equipe;

melhorar as imagens do cardápio;

criar campanhas de marketing para redes sociais;

receber alertas sobre problemas operacionais.

A ferramenta conta com agentes especializados de Marketing, que analisa o retorno sobre investimento de campanhas dentro da plataforma, e de rede social, para analisar a estratégia de comunicação do restaurante, ajudando a ajustar tom, frequência e conteúdo.

Além disso, a expectativa é de que, em breve, será possível conectar múltiplos sistemas ao Toqan, para ter uma visão 360º do negócio, e os restaurantes poderão compartilhar os aplicativos que criarem em um espaço colaborativo dentro da plataforma.

A proposta é aplicar a tecnologia para interpretar informações e auxiliar na tomada de decisões, aproximando os dados da rotina dos empreendedores.

Como o Toqan funciona?

A ferramenta será liberada inicialmente de forma gratuita para parceiros e donos de restaurantes presentes no iFood Move e, posteriormente, para todos os restaurantes do Brasil.

O acesso é feito por navegador comum, com o mesmo login do Portal do Parceiro, e relatórios também chegam por WhatsApp, sem necessidade de instalar aplicativo. A ferramenta já está disponível inicialmente para quem é parceiro do iFood e nos meses seguintes ao lançamento para restaurantes fora da plataforma.

O parceiro pergunta dúvidas, curiosidades e possibilidades em linguagem natural, questões como “Por que meus cancelamentos subiram esta semana?" ou "Como estão as avaliações do meu restaurante comparadas às dos concorrentes?", e recebe uma resposta estruturada, sem precisar de curso, manual ou abrir vários sistemas diferentes.

Para análises mais elaboradas, o dono do restaurante pode pedir, por exemplo, para cruzar a planilha de vendas do mês com os custos dos pratos e apontar quais itens descontinuar, entender por que uma unidade está se saindo melhor que a outra e replicar as práticas que funcionam, identificar gargalos no tempo de preparo e receber recomendações de otimização, ou para reescrever as descrições dos pratos com pior conversão no cardápio.

De acordo com o Ifood, o que diferencia o Toqan dos demais assistentes de inteligência artificial é o treinamento, pois a ferramenta foi construída com dados anonimizados do setor de alimentação fora do lar, acumulados pela empresa ao longo de 15 anos de operação no Brasil, o que permite que a tecnologia vá além da análise de informações.

O lançamento chega num momento em que a inteligência artificial ainda é pouco explorada por quem toca um restaurante no dia a dia. Segundo o levantamento "Tendências do Ecossistema de Foodservice 2025", da Galunion, a adoção de IA entre estabelecimentos independentes saltou de 7% em 2023 para 18% em 2025 - crescimento relevante, mas ainda distante dos 43% das grandes redes de alimentação no mesmo período.

Versão piloto

Antes do lançamento, o Toqan passou por operação piloto com mais de 3.800 restaurantes. O iFood afirma que essa é a primeira etapa de um plano maior: novas funcionalidades devem ser incorporadas à ferramenta nos próximos meses.

Em breve, Toqan também estará conectado a APIs de sistemas de ponto de venda, conseguindo gerar uma visão integrada do universo online com o salão dos restaurantes.

Para os restaurantes, a mudança pode representar uma gestão menos baseada em tentativa e erro. Informações que antes exigiam análises manuais podem ser organizadas pela tecnologia, permitindo que o empreendedor identifique padrões de consumo, compreenda melhor o público e encontre oportunidades para melhorar a operação.

O uso da IA também pode impactar a relação com o consumidor. Ao analisar preferências e comportamentos, as ferramentas podem contribuir para experiências mais personalizadas, desde recomendações até estratégias de comunicação e fidelização.

A tendência é que a inteligência artificial funcione como uma ferramenta de apoio para que os empreendedores tenham mais informações na hora de tomar decisões e possam concentrar esforços em aspectos estratégicos do negócio.

Durante o iFood Move, o avanço da tecnologia no setor de alimentação apareceu ligado a uma transformação mais ampla do mercado, em que restaurantes passam a utilizar cada vez mais recursos digitais para administrar operações e conhecer seus clientes.

iFood IA

Além do Toqan, o evento também apresentou o iFood IA, inteligência que acompanha a operação em quatro lugares simultaneamente: Portal do Parceiro, App do Parceiro, Gestor de Pedidos e WhatsApp.

Enquanto o Toqan para restaurantes responde ao que você pergunta, o iFood IA antecipa o que você ainda não perguntou. Ele analisa pedidos, faturamento, cancelamentos e avaliações em tempo real, compara a performance do seu restaurante com a de concorrentes da mesma região e sugere ajustes de cardápio, preço e combos, com a ação disponível a um toque, sem sair da plataforma.

"O iFood IA faz essa camada de interpretação no dado e sugerir. 'Parece que esse item aqui tem muito problema de cancelamento. Você não quer tirar ele do seu cadastro? Se sim, aperta aqui'. A inteligência artificial vai tirar ele do seu cadastro [...] Essa é uma forma de a gente ajudar o empresário a ter oportunidade", exemplificou Beatriz Pentagna, diretora de marketing do iFood, durante coletiva de imprensa.

Entre as funcionalidades estão:

Acompanhar a operação do restaurante em tempo real, com mentoria ativa pelo WhatsApp;

Identificar oportunidades de crescimento direto na home do Portal do Parceiro, sem precisar procurar;

Analisar o cardápio automaticamente e receber sugestões de ajustes que podem aumentar vendas;

Ajustar preços com base em dados reais de mercado e no seu histórico de vendas;

Resolver dúvidas financeiras (repasses, taxas, pendências) sem precisar abrir chamado.

A ferramenta foi treinada com mais de 170 modelos de IA em produção, construídos a partir do comportamento real de consumo e dos padrões de sazonalidade do mercado brasileiro. O acesso é gratuito e está incluso na taxa contratual de quem já é parceiro iFood.

Ifood IA - Foto: Divulgação

IA para clientes

Além de usar da tecnologia para auxiliar restaurantes, o iFood também tem uma inteligência artificial para facilitar a vida dos clientes. Desde outubro de 2025, o assistente de IA Ailo, permite realizar pedidos através do WhatsApp.

A ferramenta compreende linguagem natural e interpreta intenções de consumo de forma intuitiva, indo além de comandos pré-definidos e entende contextos complexos.

Com o Ailo, o consumidor pode conversar naturalmente, expressando suas vontades e preferências, como em frases do dia a dia:

“Quero um jantar romântico hoje”

“Gostaria de uma comida leve que chegue em até 30 minutos”

“Quero pedir em restaurantes que estejam com promoção”.

Para utilizar, os clientes devem enviar mensagens para o WhatsApp no número +55 11 91150-4025.

Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Tecnologia ganha espaço dentro e fora do digital

A experiência de ir a um restaurante também começa a incorporar ferramentas digitais. Com o iFood para Comer Fora, a empresa amplia a atuação para além do delivery e passa a reunir recursos voltados para quem está consumindo presencialmente.

Entre as novidades está o Pagar na Mesa, que permite ao cliente realizar o pagamento da conta pelo celular, sem necessidade do auxílio de um funcionário do estabelecimento. A proposta é tornar mais prática uma etapa comum da experiência em restaurantes, reduzindo processos manuais e integrando o consumo presencial ao ambiente digital.

A oferta cria uma proposta de fidelização, pois o cliente passa a ter acesso a brindes e cashback toda vez que utilizar o serviço.

A mudança acompanha um movimento de digitalização dos restaurantes, que passam a utilizar tecnologia não apenas para receber pedidos, mas também para facilitar o atendimento, o pagamento e o relacionamento com o consumidor.

Mais do que substituir tarefas, a inteligência artificial começa a assumir o papel de uma espécie de apoio aos empreendedores e clientes.

Ifood Comer Fora - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

* Repórter viajou para São Paulo, à convite do Ifood.