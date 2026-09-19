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Conta de luz mais cara esse ano? Aneel projeta alta de 9,4%

Reajuste pode variar a depender da região

Evellyn Teixeira
Por
O governo vai alterar as regras do programa da tarifa social
O governo vai alterar as regras do programa da tarifa social - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou para 9,4% a projeção de aumento médio das tarifas de energia elétrica no Brasil em 2026.

A estimativa foi divulgada nesta sexta-feira, 18, na terceira edição do boletim InfoTarifas.

A previsão supera os índices de inflação estimados para o ano, de 5% para o IPCA e de 4,4% para o IGP-M.

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Repasse de R$ 5,5 bilhões

A nova projeção já considera o repasse de aproximadamente R$ 5,5 bilhões às distribuidoras de energia das regiões Norte e Nordeste.

Os recursos são provenientes da repactuação das obrigações de pagamento pelo Uso de Bem Público (UBP) de usinas hidrelétricas e foram destinados à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

A medida busca reduzir os impactos dos reajustes nas tarifas para os consumidores.

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Reajuste pode variar entre regiões

Segundo a Aneel, os recursos serão distribuídos entre 22 concessionárias de energia elétrica, por meio de um mecanismo destinado a equilibrar os benefícios entre as diferentes áreas de concessão.

A agência também estabeleceu um limite de efeito tarifário equilibrado de 6,53% para a aplicação dos recursos.

Apesar da projeção média nacional de 9,4%, o reajuste efetivo da conta de luz poderá variar de acordo com a distribuidora e a região do país.

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ANEEL brasil conta de luz

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