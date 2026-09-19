Quem tem direito ao 13º do INSS? Confira o calendário de pagamento

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Pagamento será feito em parcela única para segurados que passaram a receber benefícios a partir de maio de 2026 e não participaram da antecipação do primeiro semestre.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fará um novo pagamento do 13º salário em 2026 para segurados que passaram a receber benefícios após o período de antecipação realizado no primeiro semestre. O abono será pago em parcela única entre 24 de novembro e 7 de dezembro.

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A nova rodada contempla aposentados, pensionistas e outros beneficiários que passaram a integrar a folha do INSS a partir de maio e têm direito ao abono anual. O dinheiro será depositado diretamente na conta em que o benefício é recebido.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

O pagamento proporcional poderá ser recebido por segurados que passaram a receber, ao longo de 2026:

aposentadoria;

pensão por morte;

salário-maternidade;

auxílio por incapacidade temporária.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) não dá direito ao 13º salário, por ter natureza assistencial e não previdenciária.





Veja o calendário de pagamento

A data do depósito será definida de acordo com o valor do benefício e o número final do benefício, sem considerar o dígito que aparece depois do hífen.

Para quem recebe até um salário mínimo:





Para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro





Para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 3 de dezembro

Finais 4 e 9: 4 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro





Como será calculado o 13º proporcional?

O valor do abono será calculado de acordo com o período em que o benefício esteve ativo durante 2026. Dessa forma, quem começou a receber o benefício ao longo do ano não terá necessariamente direito ao valor integral do 13º.

A conta considera o valor bruto mensal do benefício, dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses em que o pagamento esteve ativo.

Fórmula: valor bruto do benefício ÷ 12 × número de meses recebidos em 2026.

Por exemplo, quem passou a receber uma aposentadoria de R$ 1.621 em junho de 2026 terá sete meses contabilizados, de junho a dezembro. Nesse caso, o cálculo seria:

R$ 1.621 ÷ 12 × 7 = R$ 945,58 brutos.

A mesma regra de proporcionalidade pode ser aplicada aos benefícios temporários que dão direito ao abono.