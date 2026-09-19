Saiba 7 profissões mais procuradas no Brasil que pagam até R$ 30 mil

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No Brasil, sete cargos com salários entre R$ 20 mil e R$ 30 mil se destacam pela procura e pela remuneração oferecida aos profissionais.

De acordo com levantamento divulgado pela Catho, plataforma de empregos, em parceria com o Valor, as vagas mais procuradas nessa faixa salarial são:

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Corretor de imóveis, com 22 anúncios de emprego;

Gerente financeiro, com 6;

Gerente industrial, com 4;

Gerente de TI, com 4;

Gerente de marketing, com 3;

Médico-cirurgião, com 2;

Advogado tributarista, com 1 anúncio.

A pesquisa considera apenas os anúncios divulgados pela empresa em 9 de setembro e reúne oportunidades com salários entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. O levantamento contempla apenas um cargo em cada área de atuação: vendas, finanças, indústria, TI, marketing, saúde e direito.

Mercado de trabalho no Brasil

Segundo o relatório da Catho, a análise não representa em totalidade o mercado de trabalho brasileiro. A companhia possui cadastro de mais de 17 milhões currículos e cerca de 109 mil empresas à procura de profissionais, ao ano.

Um dos pontos destacados pelo estudo é que a faixa salarial entre R$ 20 mil e R$ 30 mil se concentra principalmente em posições de gestão, mas não se restringe a elas. No levantamento, cargos como corretor de imóveis, médico e advogado também se destacam, segundo Patricia Suzuki, dona da Catho.

“O destaque é o corretor de imóveis, com 22 anúncios, o equivalente a aproximadamente 52% das 42 vagas identificadas, mostrando que funções comerciais podem alcançar remunerações elevadas, especialmente quando há uma relação direta com a geração de negócios”, explicou a diretora.

A especialista também recomenda que empregadores e candidatos observem os padrões de remuneração, além dos valores oferecidos. “Em uma faixa de R$ 20 mil a R$ 30 mil, é importante considerar também fatores como remuneração variável, benefícios e incentivos de longo prazo”, destacou.