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Mulher é pega ao tentar entrar em prisão com ovos recheados de maconha

Agentes penitenciários perceberam sinais de adulteração no alimento e encontaram a substância

Luiza Nascimento
Por
Maconha dentro de ovos
Maconha dentro de ovos - Foto: Polícia Penal Paraíba

Uma mulher foi flagrada tentando entrar em uma prisão com ovos recheados com maconha, nesta sexta-feira, 18, durante uma visita. O caso ocorreu no Presídio Padrão Regional Romero Nóbrega, no município de Patos, na Paraíba.

Durante revista, os agentes penitenciários perceberam sinais de adulteração no alimento e realizaram uma procura mais específica, quando localizaram o esconderijo de 90 gramas da substância.

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Conteúdo foi apreendido

Após a identificação, os ovos foram apreendidos e foram tomadas as medidas legais cabíveis. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (Seap) informou que o material, semelhante à maconha, passará por análise para confirmação da composição.

As autoridades não divulgaram a identidade da mulher nem do possível destinatário dos ovos. De acordo com a Polícia Penal do Estado da Paraíba, a ocorrência representa apenas um dos diversos casos envolvendo drogas e comida na instituição.

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drogas maconha Paraíba

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