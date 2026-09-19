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Vídeo: Homem é executado com mais de 10 tiros em frente às filhas na Bahia

Caso aconteceu em Brumado e o momento foi registrado por câmeras de segurança

Gustavo Zambianco
Por
Homem executado em Brumado
Homem executado em Brumado - Foto: Reprodução

Um homem de 41 anos, identificado como Edesio Jesus dos Santos, foi executado com mais de 10 disparos de arma de fogo na frente das suas filhas em Brumado, no sudoeste da Bahia, nesta sexta-feira, 18.

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança, é possível ver a vítima dentro de um carro parado em um posto de combustíveis.

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Após isso, dois homens em uma motocicleta se aproximam, param ao lado do veículo onde Edesio estava e abrem fogo contra a vítima. Ao menos 10 disparos foram efetuados; após a ação, a dupla fugiu do local.

No momento da execução, uma das filhas da vítima, que estava no banco do carona, desce do carro e corre para dentro do posto de combustíveis. Quando os disparos cessaram, ela retornou ao veículo e retirou a irmã, que estava sentada no banco traseiro.

Um dos frentistas que estava próximo ao veículo tentou acalmar as meninas.

Veja o vídeo

De acordo pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA), as guias de perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas para esclarecer a autoria e a motivação do crime, que é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Brumado).

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