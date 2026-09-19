Dupla que decepou dedos de jovem tem prisão convertida em preventiva

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Os dois homens, de 20 e 25 anos, suspeitos de arrancar seis dedos de um adolescente de 17 anos, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia, segundo informações divulgada pela Polícia Civil na manhã deste sábado, 19.

Eles foram presos pela Polícia Civil, na quarta-feira, 16, após serem localizados no bairro Asa Branca. Com os homens, foram apreendidos um revólver, uma pistola, munições, um carregador e dois aparelhos celulares.

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Os suspeitos também foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e atuação em organização criminosa com emprego de arma de fogo. Eles permanecem custodiados à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O jovem foi levado para uma área de mata após sair de uma escola, no bairro Campo Limpo. No local, ele teve seis dedos decepados.

Ainda de acordo com as investigações, a motivação do crime tem relação com a disputa entre organizações criminosas rivais. Informações apontam que a vítima teria tirado fotos fazendo um sinal da facção Bonde do Maluco, conhecida pela expressão "Tudo três".

O rapaz foi encaminhado para uma unidade hospitalar, junto com os membros arrancados, na tentativa de realizar o reimplante, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.