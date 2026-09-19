BRASIL
Mais de 200 cidades têm alerta de tempestade com ventos de 100 km/h
Regiões correm riscos de ocorrências devido às condições
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para 226 municípios de Santa Catarina. As cidades estão sob risco de tempestades e mudanças no tempo devido à atuação de um ciclone extratropical, que avança junto a uma frente fria neste domingo, 20.
Os municípios localizados ao Oeste do estado, no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e no Norte catarinense podem registrar chuva de até 100mm ao dia, ventos de 60 a 100 km/h, além de queda de granizo.
Devido às condições, essas regiões correm risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
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Alerta amarelo para tempestades
Já em outras cidades do estado, o alerta é amarelo para tempestades. Segundo a previsão, as cidades podem enfrentar chuva de até 50 mm ao dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
Os ventos devem se intensificar entre a noite de sábado, 19, e o domingo, 20, devido ao ciclone extratropical, aumentando os riscos para ocorrências em toda Santa Catarina.
A previsão indica que as rajadas de vento podem variar entre 50 e 70 km/h ao longo do litoral, enquanto alguns pontos devem chegar a 80 km/h. Os ventos médios devem variar entre 25 e 35 km/h.
Com a intensificação dos ventos, deve ocorrer agitação marítima. As ondas, na direção nordeste, devem variar entre 2 e 3 metros, com picos ainda maiores em alto-mar.
Segundo o Inmet, embora o risco seja considerado baixo, ocorrências como destelhamentos, danos à rede elétrica e quedas de galhos e árvores não estão descartadas.