Tio compara Flávio com Jair Bolsonaro e expõe: "Não arrasta multidões"

Siga o A TARDE no Google

O candidato a deputado federal Renato Bolsonaro (PL), irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), avaliou que a campanha do sobrinho, Flávio Bolsonaro (PL), não reproduz a capacidade de mobilização que marcou as campanhas do ex-presidente.

Ele afirmou que a diferença entre os dois representa um desafio para o "filho 01" de Jair Bolsonaro, que, segundo ele, precisará construir uma identidade própria durante a disputa presidencial para as eleições de outubro.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Flávio não é Jair. Não arrasta multidões Renato Bolsonaro - Irmão de Jair e tio de Flávio Bolsonaro

"Não tem jeito. Cada um é cada um e tem que conquistar esse espaço”, afirmou Renato em entrevista ao jornal O Globo.

Segundo o candidato, Jair Bolsonaro acompanha a campanha do filho e demonstra confiança na candidatura, mas reconhece as diferenças entre os estilos dos dois.

Renato relata dificuldade para falar com Flávio

Renato também relatou à publicação dificuldades para conseguir conversar com Flávio durante um evento realizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo ele, o entorno do candidato ficou mais restrito durante a campanha, dificultando até mesmo a aproximação de familiares.

Hoje tem muita gente em volta. Chegar perto é difícil

Irmão poderia participar de eventual governo

Questionado sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ocupar um cargo em um eventual governo de Flávio, Renato afirmou não saber se o ex-presidente seria ministro, mas disse que ele poderia participar da administração em razão da experiência acumulada na vida pública.

Renato também afirmou que o irmão não deveria ser descartado de uma eventual gestão e citou a possibilidade de atuação como conselheiro.

“Pode ter uma participação importante, (pode ser) conselheiro também… Ele vai participar pela experiência que ele tem, pelas decepções que ele teve, pelos erros que ele possa ter cometido. Tenho certeza de que vai participar ativamente do governo. É uma pessoa que não pode ser descartada de um governo real e de fato”, declarou.

Flávio Bolsonaro pode ter mandato cassado por relação com Vorcaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato ao Palácio do Planalto, pode ter um novo desafio na sua campanha até o dia 4 de outubro: a federação formada pelos partidos Psol e Rede reforçou, nesta sexta-feira, 18, o pedido de cassação do seu mandato pelo Rio de Janeiro.

Em uma nova resolução, o bloco defende que os desdobramentos recentes do caso Master, envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, hoje preso, precisam ser levados em consideração para que o pedido de cassação, feito originalmente em maio, seja analisado no Conselho de Ética do Senado.

Segundo a presidente nacional do Psol, Paula Corradi, a operação Compliance Zero mostra uma “relação íntima” entre Flávio e Vorcaro. Os dois tiveram seus nomes ligados pela primeira vez em maio, quando foi divulgado um áudio em que o candidato a presidente faz apelos ao banqueiro.