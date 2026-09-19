Gigante chinesa lança kit solar por R$ 512; veja como funciona

Siga o A TARDE no Google

A BYD, gigante do setor automotivo, decidiu ampliar sua atuação no mercado brasileiro e agora também aposta na energia solar. A empresa passou a oferecer kits de geração fotovoltaica em suas 233 concessionárias no país, com uma solução que pode ser adquirida até por consumidores que não possuem veículos da marca.

A novidade chega em meio ao avanço da energia solar no Brasil, que já representava 22,2% da capacidade instalada da matriz energética em 2025, segundo os dados citados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de vender os equipamentos, a BYD reúne no pacote serviços como instalação, homologação junto à distribuidora de energia e um ano de seguro.

O que vem no kit de energia solar?

O pacote reúne oito módulos fotovoltaicos de 600 W cada, totalizando 4,8 kWp de potência. Também estão incluídos inversor, estrutura de suporte, cabos e conectores.

Segundo a empresa, o sistema pode gerar, em condições médias, aproximadamente 600 kWh de energia por mês.

A contratação também contempla a instalação dos equipamentos, a homologação junto à distribuidora e um ano de seguro.

“Para muitos consumidores, a adoção da energia solar ainda envolve uma série de etapas, fornecedores e decisões técnicas. Estruturamos uma solução padronizada para tornar esse processo mais simples e acessível”, afirmou Henrique Antunes, diretor de Qualidade e Value Chain da BYD Brasil.

Quanto custa o kit solar da BYD?

A solução foi lançada junto com o Novo Song Pro Flex. Para compradores do SUV que pagarem à vista ou utilizarem financiamento do Santander, a empresa oferece o kit em 36 parcelas fixas de R$ 512, sem entrada e sem juros.

O valor, porém, não contempla o IOF de R$ 578,62 e a taxa de cadastro de R$ 1.149, cobrados separadamente.

Quem já possui um veículo BYD também pode financiar o sistema pelo Santander. A opção ainda está disponível para proprietários de carros de outras marcas, com taxas a partir de 1,69% ao mês, conforme as condições da operação.

Precisa ter um carro da BYD?

Não. O consumidor pode adquirir o kit solar mesmo sem possuir um veículo da fabricante.

A possibilidade amplia a oferta da empresa para além do público interessado em carros elétricos e híbridos plug-in, transformando a energia solar em uma solução independente para geração própria.

“A BYD reúne no Brasil diferentes tecnologias que fazem parte de uma mesma transformação energética. Ao levar a energia solar para a rede de concessionárias, ampliamos o acesso do consumidor a essas soluções e criamos uma conexão ainda mais direta entre mobilidade eletrificada e geração de energia limpa”, afirmou Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head de marketing e comercial da BYD Auto.

Onde os módulos são fabricados?

Os equipamentos que fazem parte dos kits são produzidos no Brasil, na unidade da BYD em Campinas, no interior de São Paulo.

A empresa, que já tem atuação consolidada no segmento de veículos elétricos e híbridos plug-in, amplia assim a presença no setor de tecnologias voltadas à geração de energia limpa.

Kit pode ser usado para carregar carro elétrico

Para quem possui um veículo elétrico ou híbrido plug-in, a energia produzida pelo sistema fotovoltaico também pode ser utilizada para recarregar as baterias do automóvel.

Dependendo da infraestrutura disponível na residência, o consumidor pode utilizar parte da energia gerada pelos painéis para abastecer o próprio veículo, aproximando a geração de energia solar da mobilidade eletrificada.