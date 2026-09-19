BYD testa sedã e SUV ultraluxuosos inspirados em Rolls-Royce

Dois veículos testes da BYD foram flagrados rodando sob pesados disfarces, chamando atenção pelo porte imponente e acabamento refinado. O primeiro trata-se de um sedã de proporções avantajadas e perfil estendido, enquanto o segundo é um SUV de presença marcante.

Embora o grupo chinês não tenha feito anúncios formais sobre a dupla, o mercado local aposta que ambos farão parte do catálogo da Yangwang, a divisão dedicada ao segmento ultraluxuoso da empresa.

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Influências dos grandes nomes europeus

O visual de ambos os veículos remetem diretamente a ícones de montadoras tradicionais como Bentley, Rolls-Royce e Mercedes-Maybach.

No sedã, a marca optou por um formato clássico de três volumes, ostentando teto reto, capô elevado e um longo entre-eixos, traços que se distanciam do padrão adotado nos elétricos mais recentes da fabricante. O design faz menção clara ao Rolls-Royce Phantom, focando no passageiro que viaja com motorista particular.

Rolls-Royce Phantom - Foto: Divulgação

Por sua vez, o SUV aproxima-se do visual do Rolls-Royce Cullinan, priorizando o rodar macio em vias urbanas e o conforto em relação ao apelo fora de estrada visto no Yangwang U8.

Rolls-Royce Cullinan - Foto: Divulgação

Abertura invertida e estrutura reforçada

O posicionamento dos puxadores das portas de trás confirma a adoção das tradicionais "coach doors", que abrem em sentido oposto às dianteiras para facilitar o acesso à cabine traseira, um recurso clássico de modelos de alto padrão.

Há indícios de que o sedã possa abrir mão das colunas centrais (colunas B), permitindo que todo o vão lateral fique livre. Para garantir a rigidez necessária nesse tipo de projeto, a BYD deve reforçar a base do chassi, as laterais da carroceria e a estrutura do conjunto de baterias.

Foco em conforto e isolamento

Diferente dos lançamentos elétricos que utilizam teto solar panorâmico de vidro, o protótipo conta com uma cobertura convencional em metal, escolha direcionada ao isolamento acústico, controle térmico e firmeza da estrutura. A combinação de entre-eixos ampliado e balanço traseiro estendido reforça a intenção de privilegiar o espaço interno para quem viaja atrás.

Conjunto de suspensão e soluções mecânicas

As rodas de grande diâmetro com desenho fechado e pneus de perfil baixo trazem referências aos modelos da Mercedes-Maybach.

Na parte traseira do sedã, a presença de um reservatório de ar aponta para o uso de uma versão aprimorada da suspensão pneumática DiSus-A, recurso eletrônico já presente em modelos da Denza para nivelar a altura do veículo. A calibração do sistema deve buscar a estabilidade máxima da cabine em terrenos irregulares.

Apesar da ausência de confirmações oficiais sobre a motorização, a expectativa da imprensa chinesa é que tanto o sedã quanto o SUV contem com opções 100% elétricas e híbridas plug-in.

No caso do SUV, avalia-se o uso de uma atualização da plataforma e³, capaz de operar o estercionamento das rodas traseiras e permitir tração mecânica no eixo dianteiro através do motor a combustão.

Posicionamento estratégico de mercado

A Yangwang registrou o emplacamento de 442 veículos na China durante o mês de agosto de 2026, volume que reflete a atuação em um segmento exclusivo de baixas tiragens. O foco do projeto não reside no volume massivo de vendas, mas sim na obtenção de margens de lucro elevadas e no fortalecimento da reputação tecnológica do grupo no mercado automotivo.