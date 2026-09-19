Quer saber quando vai se aposentar? Veja como simular pelo Meu INSS

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Quem já começou a fazer planos para a aposentadoria pode consultar quanto tempo falta para cumprir os requisitos do benefício sem precisar ir a uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



O Meu INSS oferece uma ferramenta gratuita que utiliza o histórico previdenciário do trabalhador para apresentar as possibilidades de aposentadoria.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site do Meu INSS, mediante acesso com a conta gov.br. O sistema considera informações como idade, tempo de contribuição e períodos registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

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Regras de aposentadoria variam conforme o trabalhador

O tempo necessário para se aposentar pode ser diferente entre os segurados porque o INSS possui regras distintas para a concessão do benefício.

Na regra geral, mulheres podem se aposentar aos 62 anos, com pelo menos 15 anos de contribuição. Para os homens, a idade mínima é de 65 anos, com 20 anos de contribuição. Para homens que já contribuíam antes da Reforma da Previdência, em 2019, o tempo mínimo pode ser de 15 anos.

Quem já estava no mercado de trabalho antes da reforma pode se enquadrar em uma das regras de transição, que levam em consideração critérios como idade, tempo de contribuição, pontuação ou período adicional.

Por isso, trabalhadores com a mesma idade podem ter datas diferentes para conseguir a aposentadoria. O simulador considera o histórico previdenciário de cada pessoa para indicar as regras que podem ser aplicadas.







Como simular a aposentadoria pelo Meu INSS

Para consultar quanto tempo falta para se aposentar, o trabalhador deve:

Acessar o aplicativo ou site do Meu INSS;

Entrar com a conta gov.br;

Procurar pela opção “Simular Aposentadoria”;

Conferir os dados pessoais e o tempo de contribuição apresentados;

Corrigir, quando possível, informações que estejam incorretas;

Clicar na opção para calcular a simulação.

Após o cálculo, o sistema apresenta as possibilidades de aposentadoria e informa quanto tempo ainda falta para cumprir os requisitos de cada regra aplicável.

Em alguns casos, também é apresentada uma estimativa do valor do benefício. O resultado serve apenas como referência e depende das informações disponíveis no cadastro do segurado.

Confira os dados registrados no CNIS

Antes de considerar o resultado da simulação, é importante verificar se todos os vínculos de trabalho e períodos de contribuição estão registrados corretamente no CNIS.

Caso algum emprego ou contribuição não apareça no sistema, a simulação pode não considerar todo o período trabalhado. Nesses casos, o segurado pode apresentar documentos que comprovem os vínculos ou contribuições para solicitar a correção dos registros.

Simulação não garante concessão do benefício

O resultado apresentado pelo Meu INSS é apenas uma simulação e não significa que a aposentadoria já esteja garantida.

Mesmo depois de cumprir os requisitos, o trabalhador precisa solicitar o benefício. O INSS fará a análise do pedido e poderá solicitar documentos para comprovar informações do histórico previdenciário.

A ferramenta, portanto, permite ao segurado acompanhar o tempo de contribuição, verificar as regras que podem se aplicar ao seu caso e entender quanto ainda falta para solicitar a aposentadoria.