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Partiu Estágio: inscrições para 5.718 vagas terminam nesta sexta, 2

Programa do Governo da Bahia oferece oportunidades para universitários em órgãos públicos

Andrêzza Moura
Por
Vagas são para Salvador e em mais 309 cidades baianas
Vagas são para Salvador e em mais 309 cidades baianas - Foto: Foto: Amanda Ercília/GOVBA

As inscrições do programa Partiu Estágio do Governo da Bahia para estudantes universitários terminam nesta sexta-feira, 2 de outubro. Estão sendo ofertadas 5.718 vagas para atuação em instituições públicas estaduais, em Salvador e em mais 309 cidades da Bahia.

Entre as oportunidades disponibilizadas, estão cursos nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Comunicação Social, Agronomia, Logística, Pedagogia.

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E os interessados em participar da seleção, deve ser morador da Bahia, ter pelo menos 16 anos, estar matriculado em um curso de graduação que tenha sede e/ ou polo no estado e já ter concluído 50% do curso.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Governo do Estado, onde o candidato deverá preencher os dados pessoais e escolher até três opções de local onde deseja fazer o estágio.

Os selecionados receberão bolsa estágio R$ 607,00, auxílio-transporte - em alguns órgãos, o valor pode ser maior -, e auxílio-alimentação, conforme as regras estabelecidas no edital.

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A carga horária é de 20 horas semanais, sendo horas por dia. A duração do estágio é de até 12 meses, sem possibilidade de prorrogação - exceto para cotistas com deficiência.

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Bahia Partiu Estágio Programa Partiu Estágio Salvador universitários

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