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EDUCAÇÃO

São Francisco do Conde promove encontro sobre inclusão escolar

Estudantes e profissionais participaram de atividades voltadas às práticas inclusivas

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
São Francisco do Conde encerra o Setembro em Cores com foco na Educação Inclusiva
São Francisco do Conde encerra o Setembro em Cores com foco na Educação Inclusiva - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Francisco do Conde

A valorização das potencialidades dos estudantes foi o eixo do encerramento do Setembro em Cores, realizado nesta segunda-feira, 28, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa reuniu estudantes, professores, famílias e profissionais da Educação Especial Inclusiva para compartilhar experiências desenvolvidas ao longo do ano letivo.

O encontro marcou a culminância de atividades realizadas nas escolas municipais durante 2026. As iniciativas abordaram temas como acessibilidade, comunicação, Atendimento Educacional Especializado (AEE), práticas pedagógicas inclusivas, respeito às diferenças e acolhimento.

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Entre as atividades apresentadas estiveram experiências desenvolvidas por professores da Educação Especial Inclusiva, psicopedagogos e profissionais de Libras. As práticas mostraram estratégias utilizadas no cotidiano escolar para ampliar a participação, a aprendizagem e a comunicação dos estudantes.

A programação também deu espaço para a produção dos próprios alunos. Houve a entrega de exemplares de uma obra literária produzida por uma estudante, que teve a oportunidade de autografar os livros. A atividade buscou reconhecer a estudante como autora e dar visibilidade à sua produção.

Lançamento de livro e apresentação de práticas inclusivas marcam evento em São Francisco do Conde
Lançamento de livro e apresentação de práticas inclusivas marcam evento em São Francisco do Conde - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Francisco do Conde

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a proposta do Setembro em Cores também reforçou a importância de considerar os estudantes para além de diagnósticos ou dificuldades. A perspectiva apresentada durante o encontro valorizou interesses, formas de comunicação, aprendizagens e diferentes maneiras de participação no ambiente escolar.

Ao longo do mês, as escolas desenvolveram atividades voltadas à reflexão sobre inclusão e convivência. A iniciativa buscou reforçar que práticas inclusivas devem fazer parte da rotina escolar, desde o planejamento pedagógico até as relações estabelecidas entre estudantes, profissionais e famílias.

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Bahia Educação São Francisco do Conde

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