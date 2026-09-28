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CIDADES

Desfile cívico marca 268 anos de emancipação de Camaçari

Programação reúne escolas, fanfarras e grupos culturais nesta segunda-feira, 28

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Imagem ilustrativa - Desfile Cívico de 2025 em Camaçari
Imagem ilustrativa - Desfile Cívico de 2025 em Camaçari - Foto: Foto: Patrick Abreu

Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, celebra 268 anos de emancipação política nesta segunda-feira, 28, com o tradicional Desfile Cívico pelas ruas do Centro. A programação começa às 8h30 e deve reunir escolas, bandas, fanfarras e grupos culturais na Avenida 28 de Setembro, em uma celebração que integra as atividades pelo aniversário do município.

A programação será aberta com o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Camaçari, acompanhado pela execução dos hinos pela Filarmônica 28 de Setembro. Ao longo do percurso, o público poderá acompanhar cerca de três horas de apresentações.

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O desfile deste ano tem como tema “Camaçari Educadora: Comunicação e colaboração. Potências que conectam os saberes dos territórios”. Entre as novidades estão os carros alegóricos, que vão apresentar subtemas relacionados à educação e a projetos desenvolvidos nas unidades de ensino do município.

Participam do desfile escolas como a Creche Esperança II, Escola Municipal Luís Pereira Costa, Escola Municipal Professora Maria José de Mattos da Conceição e Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura.

A programação também terá a participação de bandas e fanfarras, entre elas:

  • Banda Marcial do Centro Educacional Municipal de Camaçari (Bamcemc);
  • Banda Marcial Joana Angélica (Bamaja);
  • Banda Marcial Anísio Teixeira (Bamate);
  • Fanfarra Estudantil de Camaçari (Fanesc);
  • Fanfarra Municipal Popular de Vila de Abrantes (Fampa);
  • Fanfarra Estudantil de Parafuso (Fanesp);
  • Fanfarra Popular de Parafuso (Fampop);
  • Banda Municipal de Camaçari (Bamuca);
  • Orquestra de Metais e Percussão da Bahia (OMPB);
  • Charanga Big Bang.
Imagem ilustrativa - Desfile Cívico de 2025 em Camaçari
Imagem ilustrativa - Desfile Cívico de 2025 em Camaçari - Foto: Foto: Patrick Abreu

O cortejo ainda reúne manifestações culturais como Boi Estrela, Charanga Tropicana, Burrinha Preciosa, Raízes Dessa Terra, Ubuntu, Camará, Filhas do Vento, Filhos de Maré e Berimbau Arte.

Também estarão presentes instituições como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Vara da Infância e Juventude, Guardiões Escolares, Desbravadores, além de entidades e órgãos municipais.

Trânsito terá alterações durante o desfile

Desfile de 268 anos de Camaçari interdita vias do Centro nesta segunda-feira
Desfile de 268 anos de Camaçari interdita vias do Centro nesta segunda-feira - Foto: Foto: Patrick Abreu

Para permitir a realização do cortejo, a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari (STT) fará bloqueios e mudanças temporárias na circulação de veículos. As alterações começam às 4h e seguem até as 15h de segunda-feira.

A principal interdição será na Avenida 28 de Setembro, no trecho entre a empresa Transrecom, na região do bairro Triângulo, e a loja Top Magazine, nas proximidades da Praça Abrantes. O tráfego e o estacionamento também serão proibidos em trechos de outras vias do Centro.

A Avenida Concêntrica terá restrição de circulação entre a Clínica Meddi e a Monteiro Acessórios. Já a Rua José Nunes de Matos terá o sentido de circulação alterado em um trecho entre a Rua Adelina de Sá e a Avenida 28 de Setembro.

O transporte coletivo também terá mudanças durante o período. As linhas C101, entre TISO, Lama Preta e São Vicente, e C102, entre Burissatuba e Camaçari de Dentro, ficarão temporariamente suspensas enquanto durarem os bloqueios.

Linhas como 0203 Lama Preta, 0203.1 Burissatuba e C104 TISO x Gravatá/Bomba terão itinerários especiais. Os ônibus metropolitanos com destino a Salvador, Dias d’Ávila, Simões Filho e outras localidades também utilizarão rotas alternativas.

A previsão é de que as linhas circulares retomem os itinerários habituais após a liberação das vias.

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Bahia camaçari Educação

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