EDUCAÇÃO
Simões Filho avança em ações para ampliar inclusão nas escolas
Iniciativa em parceria com o MPBA amplia ações de acessibilidade na rede municipal
Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, avançou na implementação de ações voltadas à educação inclusiva. Nesta semana, uma série de atividades reuniu gestores, educadores, equipes técnicas, familiares e representantes de diferentes áreas para discutir estratégias que garantam o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem de estudantes com deficiência.
As atividades fazem parte do projeto “Todas as Escolas São para Todos os Alunos”, desenvolvido pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (Ceduc). O município aderiu à iniciativa em outubro de 2025 e agora inicia uma nova etapa de execução.
Leia Também:
Durante uma oficina realizada no auditório do Colégio Municipal Padre Luiz Palmeira, foram apresentadas orientações sobre as etapas de implantação, a organização da equipe responsável pelas ações, as atribuições dos órgãos envolvidos e o cronograma de trabalho previsto para os próximos meses.
A programação também contou com uma reunião técnica envolvendo as áreas de Educação, Saúde e Assistência Social. O objetivo foi alinhar responsabilidades e estratégias de atuação conjunta para fortalecer a rede de apoio aos estudantes com deficiência e suas famílias.
Escuta das famílias
Outro momento da programação foi dedicado à escuta de pais e responsáveis por estudantes com deficiência. O encontro abordou os desafios enfrentados pelas famílias no processo de inclusão escolar e a atuação da rede de proteção no acompanhamento dos alunos.
A equipe responsável pelo projeto também realizou uma visita técnica à Escola Municipal Professora Juciete Souza Mota Soares, escolhida como unidade-piloto da iniciativa no município. Foram observadas as condições de acessibilidade e inclusão da unidade, além de levantadas demandas que deverão orientar o planejamento das próximas ações.
A proposta prevê ainda a formação de profissionais da educação, a criação de equipes multidisciplinares e o fortalecimento da articulação entre os serviços de educação, saúde e assistência social.
A iniciativa busca apoiar os municípios na adoção de práticas que ampliem a inclusão escolar e contribuam para que estudantes com deficiência tenham condições de permanecer e aprender nas escolas da rede regular.