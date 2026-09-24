Criança lê quase 90 livros no ano e escola bate recorde histórico

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A aluna Alice Carvalho Carnevale de Toledo, de 9 anos, alcançou a média de leitura de um livro lido a cada dois dias e meio. Ela é do colégio CEL Intercultural School, localizado no Rio de Janeiro (RJ).

A estudante do 4º ano, que até quarta-feira, 23, já tinha lido 83 livros apenas em 2026, ajudou uma das unidades da rede de ensino, que conta com cerca de 130 alunos, a alcançar um recorde que já durava desde a fundação do colégio, há 56 anos.

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A responsável pelo espaço, Marília Dias, disse que a biblioteca nunca emprestou tantos livros aos estudantes como em 2026. As informações são da coluna Ancelmo Gois, do O Globo.

Segundo ela, de janeiro até agora, 1.394 exemplares, sobretudo de títulos infantis, foram retirados pelos alunos na Biblioteca Eliete Lopes, dentro do colégio.

Obras de Ziraldo, da Turma da Mônica e da série ‘Diários de um Banana’ estão entre os preferidos pelas crianças.

“Em parceria com a coordenação e os professores, fizemos da biblioteca uma extensão das salas de aula, com uma série de atividades pedagógicas. Também descobrimos qual era o interesse de cada aluno e fomos ofertando o que eles desejavam”, explicou Marília.