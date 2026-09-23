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Páginas de Aprendizado leva novas práticas de leitura a Paratinga

Formação orientou professores sobre o uso do jornal na alfabetização e no letramento

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Páginas de Aprendizado leva novas práticas de leitura a Paratinga
Páginas de Aprendizado leva novas práticas de leitura a Paratinga - Foto: Divulgação

Professores da rede municipal de Paratinga, no oeste da Bahia, participaram de uma formação voltada ao uso do jornal como ferramenta pedagógica para a alfabetização e o letramento. A atividade foi realizada no Centro do Saber e integrou o projeto 'Páginas de Aprendizado', iniciativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

O encontro reuniu, pela manhã, profissionais que atuam nos anos iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, além de professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação do Campo.

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As atividades foram conduzidas pela equipe do A TARDE Educação, com participação da mestre em Educação Fernanda Souza e do doutor em Educação Ravelli Henrique de Souza.

Para a professora Arlete Rodrigues de Souza, que atua na EJA, a experiência pode contribuir para diversificar as metodologias utilizadas em sala. “É importante destacar como os jornais podem ser utilizados para analisar nossa prática pedagógica e trabalhar os vários gêneros que estão dentro do jornal. É uma linguagem que podemos aprimorar na alfabetização e no letramento, enriquecendo o conhecimento crítico dos estudantes”, afirmou.

A atividade também chamou a atenção para a possibilidade de aproximar os alunos do jornal em um contexto marcado pelo uso de tecnologias digitais. Coordenador do Censo Escolar Municipal, Mauricio Nascimento Ramos avaliou que o contato com o material pode ampliar as formas de aprendizagem.

“Hoje, muitas crianças não têm conhecimento do jornal. A formação trouxe essa reflexão e mostrou que o jornal pode ser mais uma ferramenta nas mãos dos professores para ampliar o conhecimento de alunos e educadores”, disse.

Formação continuada

A formação integra as ações de desenvolvimento profissional da rede municipal. Para a dirigente municipal de Educação de Paratinga, Elisângela Aparecida Vicente Rego, a formação continuada oferece suporte para o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

“O profissional precisa de suporte para o seu dia a dia de trabalho. Essas formações têm desenvolvido uma perspectiva positiva na sala de aula e são uma prioridade para dar esse suporte aos nossos profissionais”, concluiu.

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