Morro do Chapéu amplia ações para combater a evasão escolar

Na Chapada Diamantina, o acompanhamento de estudantes em situação de infrequência, abandono ou risco de evasão escolar tem mobilizado diferentes áreas da rede de proteção em Morro do Chapéu. Por meio da Busca Ativa Escolar, o município monitora a frequência, identifica casos de afastamento e realiza ações junto às famílias para garantir o retorno e a permanência de crianças e adolescentes na escola.

Entre as estratégias adotadas estão o acompanhamento da frequência pelas unidades de ensino, alertas registrados por gestores, agentes comunitários e de saúde, além de informações do Sistema Presença e do Censo Escolar. Quando um caso é identificado, a equipe responsável pode realizar visitas domiciliares e encaminhar a família para serviços como assistência social, saúde e Conselho Tutelar, conforme a necessidade.

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Segundo a secretária municipal de Educação, Serjane Guimarães, a Busca Ativa Escolar monitora a frequência, identifica casos de afastamento e realiza ações junto às famílias para garantir o retorno e a permanência de crianças e adolescentes na escola.

Entre as estratégias adotadas estão:

acompanhamento da frequência pelas unidades de ensino;

alertas registrados por gestores;

agentes comunitários e de saúde;

informações do Sistema Presença e do Censo Escolar.

Comitê Intersetorial

O município também instituiu, em 2025, um Comitê Intersetorial da Busca Ativa Escolar, reunindo representantes das áreas de Educação, Assistência Social e Saúde, além do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A proposta é estabelecer um fluxo de atendimento para os casos identificados.

Na prática, o processo começa com a identificação da infrequência pela escola ou por sistemas de acompanhamento. A diretora do Departamento Pedagógico, Sílvia Fedulo, explicou que quando um caso é identificado, a equipe responsável pode realizar visitas domiciliares e encaminhar a família para serviços como assistência social, saúde e Conselho Tutelar, conforme a necessidade.

65 estudantes (re)matriculados

Os dados apresentados pelo município apontam que a estratégia já resultou em 65 (re)matrículas entre 2025 e 2026. O número supera a meta definida para o ciclo 2025-2028 do Selo UNICEF, que prevê a matrícula ou rematrícula de 15 crianças e adolescentes em Morro do Chapéu.

A meta considera como referência o número absoluto de abandonos registrado no Censo Escolar de 2024 e prevê que 50% desse quantitativo seja alcançado até o fim do ciclo. A primeira medição relacionada ao Selo UNICEF ocorreu em 31 de agosto de 2026.

Além do retorno de estudantes que já estavam em idade escolar, a Busca Ativa foi ampliada neste ano para alcançar também crianças de 0 a 3 anos que ainda não estão matriculadas. A iniciativa busca identificar famílias e estimular o acesso à educação infantil.

Segundo a coordenadora operacional da Secretaria Municipal de Educação, Maraine Jesus de Souza, o trabalho busca acompanhar cada situação de forma contínua, desde a identificação da ausência até a reinserção do estudante. “A articulação garante atuação integrada entre os setores envolvidos, visando à proteção integral da criança e do adolescente”, destaca.



Município ultrapassa metas do Unicef com visitas domiciliares - Foto: Divulgação/Prefeitura de Morro do Chapéu

Frequência escolar

Outro indicador acompanhado pela rede é a frequência de estudantes beneficiários do Bolsa Família, registrada por meio do Sistema Presença. Em 2025, os índices de frequência escolar monitorados no município passaram de 84,62% no primeiro bimestre acompanhado para 95,02% em agosto e setembro.

Em 2026, os percentuais registrados foram de 90,17% em fevereiro e março, 93,18% em abril e maio e 97,34% em junho e julho.

A frequência escolar faz parte das condicionalidades do Bolsa Família, ao lado de compromissos relacionados à saúde e à atualização do Cadastro Único. O acompanhamento permite identificar situações em que a ausência frequente pode indicar dificuldades que ultrapassam o ambiente escolar e demandam atuação de outros serviços públicos.

Para Maraine, o acompanhamento sistemático é fundamental para evitar que faltas recorrentes evoluam para o abandono. A estratégia envolve não apenas localizar quem deixou de frequentar as aulas, mas compreender as razões do afastamento e acionar a rede de proteção quando necessário.

A expectativa é manter o monitoramento ao longo do ciclo 2025-2028 e ampliar o número de crianças e adolescentes reinseridos ou incluídos na rede de ensino.