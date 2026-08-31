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EDUCAÇÃO

Projeto de saúde visual atende mais de 500 estudantes em Morro do Chapéu

Iniciativa alcançou alunos da sede e de povoados da região da Chapada Diamantina

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Morro do Chapéu beneficia 506 estudantes com entrega de óculos após ação de saúde visual
Morro do Chapéu beneficia 506 estudantes com entrega de óculos após ação de saúde visual - Foto: Divulgação/Prefeitura de Morro do Chapéu

Uma ação de saúde visual realizada em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, resultou na entrega de 506 óculos a estudantes que apresentaram necessidade de correção óptica. A iniciativa percorreu a sede e povoados do município e envolveu triagens, exames oftalmológicos e encaminhamentos para atendimento especializado.

Ao todo, 4.190 estudantes foram submetidos à triagem visual, o equivalente a 75,9% dos 5.520 alunos matriculados na rede municipal, segundo os dados do projeto 'Lentes do Amanhã'. O público atendido incluiu pessoas com idades entre 01 e 80 anos, da educação infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

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A avaliação identificou846 pessoas com necessidade de correção óptica. Desse total, 506 já receberam os óculos. Os outros 340 casos ainda dependem da realização de exames complementares para definição da prescrição e posterior confecção das lentes.

Entre os846 pacientes submetidos à refração completa, o astigmatismo foi a alteração mais frequente, com281 casos, correspondendo a 33,2% dos registros. Na sequência aparecem a miopia associada ao astigmatismo, com 249 casos (29,4%), e a hipermetropia combinada ao astigmatismo, com 154 casos (18,2%).

Também foram registrados 56 casos de miopia, 54 de hipermetropia e 52 de presbiopia isolada.

Além da avaliação refracional, foram realizados 2 mil atendimentos oftalmológicos completos e 500 exames de mapeamento de retina. Os procedimentos permitiram investigar alterações no fundo do olho e outros sinais que poderiam exigir acompanhamento especializado.

Diagnóstico de doenças oculares

Durante os atendimentos, foram identificados 91 casos de alterações e patologias oculares, que foram encaminhados para avaliação oftalmológica especializada. O estrabismo foi a ocorrência mais registrada, com 29 casos, seguido pelo ceratocone, com 14, catarata, com 11, e pterígio, com oito. Também foram identificados casos de glaucoma, ptose congênita, alergias oculares, ambliopia, daltonismo e outras alterações.

Para os profissionais envolvidos na ação, a identificação desses casos durante a triagem é importante porque alguns problemas de visão podem passar despercebidos no cotidiano e interferir no desempenho escolar e na qualidade de vida.

A avaliação também permitiu orientar estudantes e responsáveis sobre os cuidados necessários e indicar atendimento especializado nos casos que exigiam investigação ou tratamento específico.

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