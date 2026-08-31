Projeto de saúde visual atende mais de 500 estudantes em Morro do Chapéu

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Uma ação de saúde visual realizada em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, resultou na entrega de 506 óculos a estudantes que apresentaram necessidade de correção óptica. A iniciativa percorreu a sede e povoados do município e envolveu triagens, exames oftalmológicos e encaminhamentos para atendimento especializado.

Ao todo, 4.190 estudantes foram submetidos à triagem visual, o equivalente a 75,9% dos 5.520 alunos matriculados na rede municipal, segundo os dados do projeto 'Lentes do Amanhã'. O público atendido incluiu pessoas com idades entre 01 e 80 anos, da educação infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

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A avaliação identificou846 pessoas com necessidade de correção óptica. Desse total, 506 já receberam os óculos. Os outros 340 casos ainda dependem da realização de exames complementares para definição da prescrição e posterior confecção das lentes.

Entre os846 pacientes submetidos à refração completa, o astigmatismo foi a alteração mais frequente, com281 casos, correspondendo a 33,2% dos registros. Na sequência aparecem a miopia associada ao astigmatismo, com 249 casos (29,4%), e a hipermetropia combinada ao astigmatismo, com 154 casos (18,2%).

Também foram registrados 56 casos de miopia, 54 de hipermetropia e 52 de presbiopia isolada.

Além da avaliação refracional, foram realizados 2 mil atendimentos oftalmológicos completos e 500 exames de mapeamento de retina. Os procedimentos permitiram investigar alterações no fundo do olho e outros sinais que poderiam exigir acompanhamento especializado.

Diagnóstico de doenças oculares

Durante os atendimentos, foram identificados 91 casos de alterações e patologias oculares, que foram encaminhados para avaliação oftalmológica especializada. O estrabismo foi a ocorrência mais registrada, com 29 casos, seguido pelo ceratocone, com 14, catarata, com 11, e pterígio, com oito. Também foram identificados casos de glaucoma, ptose congênita, alergias oculares, ambliopia, daltonismo e outras alterações.

Para os profissionais envolvidos na ação, a identificação desses casos durante a triagem é importante porque alguns problemas de visão podem passar despercebidos no cotidiano e interferir no desempenho escolar e na qualidade de vida.

A avaliação também permitiu orientar estudantes e responsáveis sobre os cuidados necessários e indicar atendimento especializado nos casos que exigiam investigação ou tratamento específico.