Escolas de Itabuna destacam cultura nordestina no 7 de Setembro

O Desfile Cívico de 7 de Setembro de Itabuna, no sul da Bahia, terá como tema “Viva o Nordeste, Coração do Brasil!”. A programação será realizada no dia 7 de setembro, a partir das8h30, reunindo estudantes, instituições de ensino, entidades filantrópicas e grupos da comunidade em uma celebração voltada à história, à cultura e à diversidade nordestina.

A proposta deste ano busca aproximar os estudantes do patrimônio histórico e cultural da região, utilizando o desfile como espaço de aprendizado e valorização da identidade nordestina. A temática será apresentada por meio de alas que abordarão diferentes aspectos da formação social e cultural do Nordeste.

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Segundo a coordenadora do desfile e diretora de Projetos Integrados da Secretaria Municipal da Educação, professora Inês Sobrinho, a iniciativa pretende unir educação e cultura.

“O tema ‘Viva o Nordeste, Coração do Brasil!’ busca integrar dimensões pedagógicas e culturais, transformando o evento cívico em um espaço de valorização do conhecimento, da memória e da diversidade, contribuindo para a construção de uma consciência cidadã, plural e inclusiva”, afirma.

Os nove estados da região, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, serão representados em alas temáticas. Entre os assuntos abordados estarão a história e a resistência nordestina, tradições e costumes, culinária regional, cultura popular, literatura de cordel, religiosidade, festas juninas e música.

Personagens e personalidades de destaque também serão lembrados durante o desfile, entre eles Ariano Suassuna, Dandara, Irmã Dulce, Jorge Amado, Lampião, Luiz Gonzaga, Marcélia Cartaxo, Maria Bonita, Maria da Penha, Zabé da Loca e Zumbi dos Palmares.

A programação também terá espaço para manifestações como xilogravura, além de referências ao forró e aos instrumentos tradicionais, como sanfona, triângulo e zabumba. Outra ala será dedicada ao “Nordeste do futuro”, com temas relacionados à inovação, sustentabilidade, juventude e perspectivas para a região.

Desfile do Sete de Setembro em Itabuna em 2025 - Foto: Divulgação | Prefeitura de Itabuna

A organização destaca ainda o caráter interdisciplinar da atividade. História, geografia, literatura, artes, música, ciências sociais e linguagens poderão ser trabalhadas pelas escolas na preparação das apresentações. A proposta também busca estimular a produção artística e literária dos estudantes e ampliar o conhecimento sobre a diversidade cultural nordestina.

Programação

A programação será dividida em sete grupos. A abertura,às 8h30, contará com representações doTiro de Guerra 06/007, Colégio da Polícia Militar, 15º Batalhão da Polícia Militar, Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, Companhia Independente de Polícia de Guarda, 4º Batalhão de Bombeiros Militares, Esquadrão de Polícia Montada e Guarda Civil Municipal.

Em seguida, o Grupo II reunirá instituições da rede municipal de ensino, incluindo o Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM), Escola Municipal Professor Flávio José Simões Costa, Centro de Atenção Integral à Criança Jorge Amado (CAIC), Escola Municipal João Rodrigues da Silva, Instituto Municipal Teosópolis e Tereza Cristina Ribeiro Estrela.

Também participarão instituições ligadas ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), como Núcleo Cuidar, Salas de Recursos Multifuncionais, Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar (ATEHD), Central de Intérprete de Libras de Itabuna (CILITA), além de equipes multiprofissionais, gestores e conselheiros escolares.

O Grupo III será formado por instituições e entidades filantrópicas, enquanto o Grupo IV terá a participação da Escola Adventista. Já o Grupo V reunirá unidades da rede estadual, entre elas o Colégio Estadual de Tempo Integral Oscar Marinho Falcão (CETIOMF), Colégio Estadual Professora Valdelice Pinheiro, Escola de Tempo Integral Professor Adeum Hilário Sauer e Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológico (CIEBTEC).

O Grupo VI será composto pela equipe de Coordenação-Geral da Secretaria Municipal da Educação, e o Grupo VII encerrará a programação com a participação dos Guerreiros do Guincho Itabuna.