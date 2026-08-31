Estudantes de Simões Filho promovem desfile com roupas sustentáveis

Livros antigos, sacos de lixo, rolo de papel higiênico, papelão e copos plásticos descartáveis se transformaram em peças de roupa para um desfile sustentável realizado pelo Colégio Estadual Doutor Berlindo Mamede de Oliveira, localizado no bairro Ponto Parada, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A iniciativa surgiu após uma formação promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que abordou o tema da energia renovável com professores da rede estadual da Bahia. A partir da discussão, a coordenadora pedagógica Neci Neves da Silva idealizou o projeto focado nos conceitos de sustentabilidade, boas práticas de consumo, reutilização e redução de resíduos, além de abordar aspectos relacionados ao manejo de resíduos no município de Simões Filho.

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As atividades envolveram as disciplinas de Ciências, Geografia, Matemática, Artes, Educação Física e Língua Portuguesa.

Além da apresentação das peças, os alunos realizaram uma performance do poema “O bicho”, de Manuel Bandeira, durante a exposição, realizada na última quarta-feira, 26.

Aprendizado além da sala de aula

Estudantes de Simões Filho criam roupas com jornais, papelão e plástico - Foto: Arquivo pessoal

Para o estudante Davi Dhyonatan Carvalho, de 16 anos, transformar materiais recicláveis em roupas contribuiu para ampliar sua percepção sobre o reaproveitamento de resíduos e a preservação ambiental.

“Participar do desfile foi emocionante. Mexeu comigo e me deixou feliz. Eu fiquei orgulhoso de mim e da minha equipe em ver minha criação ser apresentada. Agora, percebo que o material pode ser reutilizado no dia a dia, evitando o descarte desnecessário”, disse.

A estudante Rafaela Conceição, de 14 anos, também destacou a oportunidade de desenvolver a criatividade e mostrar seu talento durante o projeto. “Achei importante ter transformado material reciclável em alguma coisa que as pessoas admiraram. Hoje, consigo olhar para um papel ou plástico e pensar em uma roupa ou algo que as pessoas possam aproveitar”, afirmou.

Criatividade e reaproveitamento

Entre as peças que mais chamaram a atenção, a coordenadora Neci destacou um vestido confeccionado com rolos de papel higiênico. O material foi utilizado de forma a criar um efeito semelhante ao de um bordado: os estudantes colaram os círculos, um a um, formando a saia. O corpete foi produzido com tiras de papelão trançadas.

“Essa é uma das ações de conscientização dos adolescentes sobre o seu papel para construir uma relação mais saudável com a natureza e adotar atitudes mais assertivas no manejo de resíduos recicláveis”, ressaltou Neci.

1 de 4 Estudantes de Simões Filho criam roupas com jornais, papelão e plástico | Foto: Divulgação

2 de 4 Estudantes de Simões Filho criam roupas com jornais, papelão e plástico | Foto: Divulgação

3 de 4 Estudantes de Simões Filho criam roupas com jornais, papelão e plástico | Foto: Divulgação

4 de 4 | Foto: Arquivo pessoal

O desfile marcou o encerramento da primeira etapa do projeto. Após a apresentação, as roupas foram destinadas à exposição na Associação Casa Verde, no Parque Continental, onde permanecem disponíveis para apreciação dos moradores.

Na próxima etapa, os estudantes darão continuidade às ações de reutilização de materiais com a construção de um espaço de lazer sustentável.