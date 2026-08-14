Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Escola de Morro do Chapéu cria horta para ensinar alimentação e sustentabilidade

Projeto busca estimular hábitos saudáveis e protagonismo infantil

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Crianças participam de atividades do projeto de horta escolar
Crianças participam de atividades do projeto de horta escolar - Foto: Divulgação/Prefeitura de Morro do Chapéu

Na Escola Municipal Vana Guiomar, em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, crianças de 4 e 5 anos estão aprendendo sobre alimentação e sustentabilidade a partir de experiências práticas. O projeto “Crescer e Nutrir: Horta Escolar e Refeitório Autônomo na Educação Infantil” propõe aproximar os estudantes do cultivo de alimentos e, futuramente, permitir que eles também tenham mais autonomia durante as refeições.

Iniciada em julho de 2026, a iniciativa está em fase de implantação. Neste primeiro momento, as atividades estão concentradas na investigação sobre hortas, preparação do solo e conhecimento sobre os alimentos que podem ser cultivados. As crianças também visitam outros espaços com hortas para observar como são organizados e acompanham o desenvolvimento de verduras, hortaliças e raízes.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Candeias celebra 68 anos com programação cívica nesta sexta-feira
Candeias celebra 68 anos com programação cívica nesta sexta-feira imagem

EDUCAÇÃO

Bahia divulga prazo para professores solicitarem licença-prêmio em dinheiro
Bahia divulga prazo para professores solicitarem licença-prêmio em dinheiro imagem

EDUCAÇÃO

4 mil estudantes lotam Concha Acústica para Aulão do Enem
4 mil estudantes lotam Concha Acústica para Aulão do Enem imagem

Segundo a diretora da escola, Nayara Rocha Valois, e a coordenadora pedagógica, Darlete Rosalina de Jesus, o projeto começou com a escuta das próprias crianças sobre o que elas já sabem a respeito do cultivo. A escola trabalha na preparação do terreno e na aquisição de ferramentas adequadas para que as crianças possam participar das atividades com segurança.

Também está em andamento a estruturação do refeitório para o modelo de autosserviço, que permitirá aos estudantes escolher e servir a própria refeição.

Aprender antes de plantar

A preparação da hortaenvolve conhecimentos que vão além do cultivo. Com orientação de um agrônomo, os professores participaram de momentos formativos sobre análise e preparação do solo, escolha de sementes, espaçamento entre plantas, irrigação e aproveitamento de restos de alimentos para produção de adubo.

A proposta é que esses conhecimentos também possam chegar às famílias. Neste sábado, 15, está prevista uma oficina com o agrônomo, na própria escola, para orientar a construção de hortas domésticas utilizando espaços e materiais acessíveis.

Participação das famílias

Estudantes da Educação Infantil investigam diferentes tipos de solo em atividade prática
Estudantes da Educação Infantil investigam diferentes tipos de solo em atividade prática - Foto: Divulgação/Prefeitura de Morro do Chapéu

A participação das famílias já começou desde a abertura do projeto. De acordo com a escola, os responsáveis têm relatado o entusiasmo das crianças, que levam para casa informações sobre as atividades e descobertas feitas durante as aulas.

A alimentação é outro eixo da iniciativa. A atuação de nutricionistas envolve orientações sobre aproveitamento dos alimentos, adaptação de receitas para torná-las mais atrativas às crianças e cuidados com manipulação e armazenamento.

A proposta busca transformar a relação das crianças com o ato de comer. A implantação do refeitório autônomo pretende estimular escolhas, responsabilidade e independência durante as refeições.

Para a equipe pedagógica, a experiência também pode fortalecer a cooperação e a consciência ambiental, ao colocar os estudantes diretamente envolvidos no cuidado com o espaço e com o alimento que chega à mesa.

“Esse projeto coloca as crianças como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, contribui na nutrição das crianças, possibilita a produção do próprio alimento, a autonomia em se servir e também as torna mais conscientes em relação ao cuidado com o meio ambiente”, avaliaram as gestoras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

alimentação adequada Bahia Educação horta Morro do Chapéu

Relacionadas

Mais lidas