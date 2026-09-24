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EDUCAÇÃO

Encontro em Itaberaba promove saúde mental para educadores

Programa abordou acolhimento, autocuidado e encaminhamento de demandas

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Encontro "Cuidar de Quem Cuida" reúne 200 educadores para debater saúde mental no Setembro Amarelo
Encontro "Cuidar de Quem Cuida" reúne 200 educadores para debater saúde mental no Setembro Amarelo - Foto: Júnior Vieira

Cerca de 200 profissionais da educação participaram, na quarta-feira, 23, de uma ação voltada à saúde mental e à valorização de trabalhadores da rede municipal de ensino de Itaberaba, portal de entrada da Chapada Diamantina. O encontro “Cuidar de Quem Cuida” foi realizado no Auditório do Colégio Estadual de Tempo Integral Darcy Marques e integrou as atividades do Setembro Amarelo.

A iniciativa reuniu profissionais de diferentes funções dentro das escolas, incluindo equipes gestoras, professores e trabalhadores de apoio. A proposta foi criar um espaço de escuta e diálogo sobre situações relacionadas à saúde emocional enfrentadas no cotidiano escolar.

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De acordo com Rose Magali, coordenadora de Gestão do Ensino e Ações Socioeducativas, a iniciativa surgiu a partir da percepção de que os trabalhadores que lidam diariamente com estudantes, famílias e demais integrantes da comunidade escolar também precisam de espaços de acolhimento.

“Foi da necessidade de olhar também para os profissionais da educação que se dedicam, cuidam, escutam, orientam e acompanham a comunidade escolar. Nós percebemos a importância de valorizar esses profissionais e oferecer orientações sobre como proceder diante de situações relacionadas à saúde mental no cotidiano das escolas”, afirmou.

Escuta e encaminhamento

Rede municipal promove espaço de escuta e valorização da saúde emocional de profissionais da educação
Rede municipal promove espaço de escuta e valorização da saúde emocional de profissionais da educação - Foto: Júnior Vieira

Além das discussões sobre saúde mental, o encontro apresentou como funciona o atendimento da equipe multiprofissional da Educação, formada por psicólogos e assistentes sociais. Quando uma escola identifica uma situação que necessita de acompanhamento, os profissionais podem ser acionados para realizar a escuta e avaliar a necessidade de encaminhamento.

“Quando nós somos acionados, as profissionais comparecem ao local, veem a necessidade do apoio e realizam o acolhimento através da escuta. Oferecem atenção e orientação às situações apresentadas e encaminham para o setor necessário”, explicou Rose.

Segundo ela, as demandas podem ser direcionadas para outras áreas da rede pública, de acordo com a necessidade identificada, como serviços de saúde ou de assistência social.

A programação contou ainda com a participação da médica Hayza Borges Vieira, pós-graduada em Psiquiatria, e das psicólogas Laís dos Reis Oliveira, Thaís Dantas Saback e Mariana Miranda, que abordaram aspectos relacionados à saúde emocional, autocuidado, prevenção e busca por apoio.

O encontro também teve um momento de “Diálogo em Rede”, conduzido por profissionais de Psicologia da Educação, com o objetivo de estimular a troca de experiências entre os trabalhadores e discutir situações presentes no ambiente escolar.

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Educação itaberaba saúde mental

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