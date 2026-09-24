Encontro em Itaberaba promove saúde mental para educadores

Cerca de 200 profissionais da educação participaram, na quarta-feira, 23, de uma ação voltada à saúde mental e à valorização de trabalhadores da rede municipal de ensino de Itaberaba, portal de entrada da Chapada Diamantina. O encontro “Cuidar de Quem Cuida” foi realizado no Auditório do Colégio Estadual de Tempo Integral Darcy Marques e integrou as atividades do Setembro Amarelo.

A iniciativa reuniu profissionais de diferentes funções dentro das escolas, incluindo equipes gestoras, professores e trabalhadores de apoio. A proposta foi criar um espaço de escuta e diálogo sobre situações relacionadas à saúde emocional enfrentadas no cotidiano escolar.

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De acordo com Rose Magali, coordenadora de Gestão do Ensino e Ações Socioeducativas, a iniciativa surgiu a partir da percepção de que os trabalhadores que lidam diariamente com estudantes, famílias e demais integrantes da comunidade escolar também precisam de espaços de acolhimento.

“Foi da necessidade de olhar também para os profissionais da educação que se dedicam, cuidam, escutam, orientam e acompanham a comunidade escolar. Nós percebemos a importância de valorizar esses profissionais e oferecer orientações sobre como proceder diante de situações relacionadas à saúde mental no cotidiano das escolas”, afirmou.

Escuta e encaminhamento

Rede municipal promove espaço de escuta e valorização da saúde emocional de profissionais da educação - Foto: Júnior Vieira

Além das discussões sobre saúde mental, o encontro apresentou como funciona o atendimento da equipe multiprofissional da Educação, formada por psicólogos e assistentes sociais. Quando uma escola identifica uma situação que necessita de acompanhamento, os profissionais podem ser acionados para realizar a escuta e avaliar a necessidade de encaminhamento.

“Quando nós somos acionados, as profissionais comparecem ao local, veem a necessidade do apoio e realizam o acolhimento através da escuta. Oferecem atenção e orientação às situações apresentadas e encaminham para o setor necessário”, explicou Rose.

Segundo ela, as demandas podem ser direcionadas para outras áreas da rede pública, de acordo com a necessidade identificada, como serviços de saúde ou de assistência social.

A programação contou ainda com a participação da médica Hayza Borges Vieira, pós-graduada em Psiquiatria, e das psicólogas Laís dos Reis Oliveira, Thaís Dantas Saback e Mariana Miranda, que abordaram aspectos relacionados à saúde emocional, autocuidado, prevenção e busca por apoio.

O encontro também teve um momento de “Diálogo em Rede”, conduzido por profissionais de Psicologia da Educação, com o objetivo de estimular a troca de experiências entre os trabalhadores e discutir situações presentes no ambiente escolar.