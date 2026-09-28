Antônio Cardoso amplia ensino de idiomas com inglês e iorubá

Mais de 21 estudantes da Escola Municipal Celina Conceição Santos Bezerra, em Antônio Cardoso, na região do Centro-Norte baiano, participaram de uma experiência que uniu aprendizado de inglês e conhecimentos relacionados à língua iorubá. As atividades fizeram parte do projeto “Jovens em Umburanas: entre raízes e conexões – Inglês e Yorubá”, voltado para alunos do 6º e 8º ano.

Realizadas durante o período de tempo integral, as oficinas apresentaram aos estudantes duas realidades linguísticas distintas. Enquanto o inglês está presente na comunicação internacional, na ciência, na cultura e no acesso à informação, o iorubá foi trabalhado a partir de sua relação com a história, a cultura e a ancestralidade de povos africanos e afrodescendentes.

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A proposta foi além da memorização de palavras e expressões. Durante as atividades, os alunos foram estimulados a compreender a língua também como instrumento de preservação de memórias, construção de identidade e fortalecimento do sentimento de pertencimento.

“Trabalhar inglês e iorubá com os estudantes é também ampliar horizontes. De um lado, temos uma língua de alcance global; do outro, uma língua ancestral que nos conecta com a história, a cultura e a identidade de povos africanos. É importante que nossos jovens tenham acesso às duas dimensões”, destacou Mariele Santos Reis, da Diretoria de Articulação de Políticas para a Juventude.

Aprendizado na prática

Projeto em escola de Antônio Cardoso une ensino de inglês e valorização da cultura iorubá - Foto: Prefeitura de Antônio Cardoso

As oficinas foram conduzidas pela Coordenação Técnica da Casa da África, com encontros realizados três vezes por semana. As atividades foram organizadas para as turmas dos turnos da manhã e da tarde e combinaram o aprendizado linguístico com referências culturais.

Para Olatoye Peter Disamu, coordenador da Casa da África, a aproximação entre os dois idiomas pode contribuir tanto para a formação dos estudantes quanto para a valorização de suas raízes.

“Nossos jovens merecem se apropriar de conhecimentos que ampliem suas oportunidades no mundo, mas que o aproximem ainda mais da sua ancestralidade”, afirmou.

Ao longo da formação, os estudantes tiveram contato com palavras, sons e referências culturais relacionadas ao iorubá, ao mesmo tempo em que desenvolveram conhecimentos básicos de inglês. A combinação buscou mostrar que o aprendizado de um novo idioma pode ampliar não apenas as possibilidades de comunicação, mas também a compreensão sobre diferentes povos e culturas.

A experiência também aproximou o ensino de idiomas de discussões sobre diversidade cultural e relações étnico-raciais. Ao entrar em contato com uma língua ancestral africana e, simultaneamente, com um idioma de circulação internacional, os estudantes puderam perceber diferentes formas de comunicação e de expressão cultural.

O projeto foi desenvolvido na escola como uma atividade de formação complementar e contou com a participação de diferentes setores da administração municipal. O encerramento das oficinas foi marcado pela entrega dos certificados aos alunos participantes.