Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Camaçari prepara jovens para atuar como monitores de leitura

Programa vai aproximar estudantes do ensino médio de crianças da rede municipal

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Programa Voluntários da Educação reúne 500 jovens para reforço de leitura em Camaçari
Programa Voluntários da Educação reúne 500 jovens para reforço de leitura em Camaçari - Foto: Patrick Abreu

A rede municipal de ensino de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, terá o apoio de 500 estudantes do Ensino Médio em atividades de monitoria de leitura. A iniciativa faz parte do Programa Voluntários da Educação, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc), e busca contribuir para o processo de alfabetização de crianças.

Podem participar estudantes com idade mínima de 16 anos. Antes de iniciar as atividades, os jovens passarão por uma formação específica e terão acompanhamento dos técnicos pedagógicos da rede municipal.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A proposta prevê que cada voluntário acompanhe um estudante durante uma hora por semana, podendo atender até quatro crianças no mesmo período. A orientação é que os participantes atuem, preferencialmente, em escolas próximas às suas residências, facilitando o deslocamento e aproximando a ação da comunidade.

De acordo com a Secretaria da Educação, o programa integra as ações voltadas à alfabetização na idade adequada. O titular da pasta, Márcio Neves, destacou a importância da participação dos jovens no processo.

“Sempre defendemos a alfabetização na idade certa, aos 7 anos, porque aprender a ler e escrever no tempo adequado é um direito de toda criança. Cada iniciativa que venha para somar a esse compromisso é extremamente importante”, afirmou.

Além do apoio à aprendizagem das crianças, a iniciativa pretende proporcionar aos estudantes do Ensino Médio uma experiência de participação social. Durante a monitoria, os voluntários poderão desenvolver habilidades como comunicação, responsabilidade, empatia e trabalho colaborativo.

Para Maria Eduarda Miranda, voluntária e presidenta do Grêmio Resistência do Colégio Estadual de Tempo Integral de Vila de Abrantes, a participação representa uma oportunidade de compartilhar conhecimentos.

“A gente não aprende só na sala de aula. Também aprende ensinando, ajudando e compartilhando conhecimento com outras pessoas. Tenho certeza de que vamos fazer a diferença na vida de muitas crianças”, afirmou.

A diretora pedagógica Alexandra Pereira da Silva ressaltou que a aproximação entre os estudantes de diferentes etapas de ensino pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem.

“Cada voluntário terá a oportunidade de vivenciar uma emoção que nós, professores, conhecemos bem: a de acompanhar uma criança avançando na aprendizagem”, afirmou.

A escolha da leitura como foco do programa considera a importância da habilidade para a trajetória escolar. O domínio da leitura amplia o acesso ao conhecimento, favorece a autonomia dos estudantes e contribui para a aprendizagem em diferentes áreas do currículo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia camaçari Educação

Relacionadas

Mais lidas