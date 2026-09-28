Camaçari prepara jovens para atuar como monitores de leitura

A rede municipal de ensino de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, terá o apoio de 500 estudantes do Ensino Médio em atividades de monitoria de leitura. A iniciativa faz parte do Programa Voluntários da Educação, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc), e busca contribuir para o processo de alfabetização de crianças.

Podem participar estudantes com idade mínima de 16 anos. Antes de iniciar as atividades, os jovens passarão por uma formação específica e terão acompanhamento dos técnicos pedagógicos da rede municipal.

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A proposta prevê que cada voluntário acompanhe um estudante durante uma hora por semana, podendo atender até quatro crianças no mesmo período. A orientação é que os participantes atuem, preferencialmente, em escolas próximas às suas residências, facilitando o deslocamento e aproximando a ação da comunidade.

De acordo com a Secretaria da Educação, o programa integra as ações voltadas à alfabetização na idade adequada. O titular da pasta, Márcio Neves, destacou a importância da participação dos jovens no processo.

“Sempre defendemos a alfabetização na idade certa, aos 7 anos, porque aprender a ler e escrever no tempo adequado é um direito de toda criança. Cada iniciativa que venha para somar a esse compromisso é extremamente importante”, afirmou.

Além do apoio à aprendizagem das crianças, a iniciativa pretende proporcionar aos estudantes do Ensino Médio uma experiência de participação social. Durante a monitoria, os voluntários poderão desenvolver habilidades como comunicação, responsabilidade, empatia e trabalho colaborativo.

Para Maria Eduarda Miranda, voluntária e presidenta do Grêmio Resistência do Colégio Estadual de Tempo Integral de Vila de Abrantes, a participação representa uma oportunidade de compartilhar conhecimentos.

“A gente não aprende só na sala de aula. Também aprende ensinando, ajudando e compartilhando conhecimento com outras pessoas. Tenho certeza de que vamos fazer a diferença na vida de muitas crianças”, afirmou.

A diretora pedagógica Alexandra Pereira da Silva ressaltou que a aproximação entre os estudantes de diferentes etapas de ensino pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem.

“Cada voluntário terá a oportunidade de vivenciar uma emoção que nós, professores, conhecemos bem: a de acompanhar uma criança avançando na aprendizagem”, afirmou.

A escolha da leitura como foco do programa considera a importância da habilidade para a trajetória escolar. O domínio da leitura amplia o acesso ao conhecimento, favorece a autonomia dos estudantes e contribui para a aprendizagem em diferentes áreas do currículo.